ТОП-5 книг для начинающего предпринимателя

Знания - залог успешного бизнеса. Начинающие предприниматели, прежде чем открыть свое дело, собирают их по крупицам: посещают лекции, мастер-классы, проникаются историями тех, кто достиг успеха на этом поприще, читают бизнес-литературу. Но как не потратить время впустую на не очень-то и нужные советы?

Рекомендуем для новичка ТОП-5 книг, которые точно не будут пылиться на полке.

1. «Первые 90 дней. Стратегии успеха для новых лидеров всех уровней», Майкл Уоткинс. Поможет разобраться в том, как устроено предприятие, как собрать успешную команду и выстроить взаимоотношения с подчиненными.

2. «Как стать бизнесменом», Олег Тиньков. В книге нет конкретных советов и рекомендаций, зато это «волшебный пинок», который заставит встать с дивана и начать действовать, не бояться рисковать.

3. «Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управления», Владимир Тарасов. Это энциклопедия эффективных систем управленческих навыков. Вы научитесь достойно выходить из любой конфликтной ситуации, отстаивать собственные интересы, выполнять обязательства.

4. «Гендиректора. 17 правил позитивного менеджмента по-русски». Благодаря Владимиру Моженкову российский рынок получил марку «Ауди». В своей книге он рассказал о том, как брать инициативу в свои руки, выстраивать стратегию, общаться с клиентами и конкурентами.

5. «И ботаники делают бизнес 1 + 2. Удивительная история основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова: от провала до миллиона», Максим Котин. История о том, что даже без специального образования можно стать успешным предпринимателем. В книге вы найдете открытые данные о продажах, убытках и планах продаж на примере реальной компании.

НА ЗАМЕТКУ

Десять полезных государственных сервисов

Узнать, не обанкротился ли партнер и не помогает ли он террористам, можно в несколько кликов на сайте.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Натан Ротшильд, основатель огромной банковской династии Ротшильтов, как-то сказал эту фразу, которая сразу стала крылатой. Своим высказыванием он хотел подчеркнуть значимость информации в бизнесе. Ведь тот, кто заполучил необходимые данные первым, имеет огромное преимущество и может использовать информацию в своих целях.

Сегодня в России существует целый ряд государственных интернет-ресурсов, где можно найти важные и нужные сведения быстро и бесплатно. Это государственные сервисы, с помощью которых легко получить справочную информацию по объектам недвижимости, проверить контрагента на добросовестность и даже обнаружить причастных к экстремисткой деятельности.

1. Узнать сведения о банкротстве организации или ИП http://bankrot.fedresurs.ru/

Поиск возможен как среди организаций, так и среди индивидуальных предпринимателей. В рубрике «Сообщения» публикуются сведения о процессе банкротства - собраниях кредиторов, проведении торгов, судебных актах.

2. Узнать сведения об организациях, находящихся в процессе ликвидации www.vestnik-gosreg.ru

В журнале «Вестник государственной регистрации» публикуются официальные сообщения о ликвидации и реорганизации юридических лиц, о приобретении доли более 20% уставного капитала, сведения о чистых активах, сообщения индивидуальных предпринимателей, информация об отмене выданных доверенностей.

3. Проверка по списку недействительных, утраченных и похищенных паспортов сервисы.гувм.мвд.рф

Здесь можно проверить действительность паспорта гражданина РФ, а также разрешений на работу и патентов лиц, не являющихся российскими гражданами. Тут же можно узнать о запрете въезда на территорию РФ.

4. Информация о проведении исполнительных производств fssprus.ru

Служба судебных приставов публикует информацию по лицам, относительно которых ведется исполнительное производство (то есть взыскание долгов) на основании судебных актов. Можно проверить информацию, как по юридическим, так и по физическим лицам. Для этого надо указать регион должника, его фамилию, наименование организации или номер исполнительного производства.

5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму http://www.fedsfm.ru/

На Росфинмониторинг возложены функции по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. На сайте есть список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

6. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, информация по объектам недвижимости rosreestr.ru

Информацию об объекте недвижимости можно получить по кадастровому номеру, условному номеру или адресу. Также здесь можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости и его площадь.

7. «Личный кабинет» плательщика в ПФР es.pfrf.ru

Прежде всего на сайте надо выбрать свой регион, затем пройти регистрацию в «Личном кабинете». Надо указать регистрационный номер в ПФР, ИНН и адрес электронной почты. Далее выбрать, каким способом вы хотите получить код активации для входа в ЛК.

«Личный кабинет» плательщика ПФР позволяет получить электронную справку о состоянии расчетов с фондом, реестр платежей, провести предварительную сверку отчетности РСВ-1, оформить платежное поручение или квитанцию на уплату страховых взносов.

8. Общероссийские классификаторы занятий, профессий рабочих, должностей служащих, миграционные квоты http://migrakvota.gov.ru/

Здесь вы можете узнать коды в общероссийском классификаторе занятий, профессий рабочих, должностей служащих. Точные названия занятий и профессий в соответствии с этими классификаторами потребуются при составлении трудового договора и других кадровых документов, а вопрос миграционных квот может быть интересен, если вы намерены привлекать работников-иностранцев.

9. Сайт федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/

На сайте Росстата есть много полезной информации. Например, о потребительских ценах, ситуации на рынке труда и т.д.

10. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» http://irk-cpp.ru/

Фонд оказывает консультационные, информационные и образовательные услуги, организует семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия.

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, оф. 421

+7 (3952) 43-64-54

cpp-irkobl@mail.ru