Ново-Иркутская ТЭЦ готова к зимнему сезону

В сентябре батареи в квартирах и домах иркутян становятся горячими. Но не все знают технологию, как тепло поступает к потребителям. Процесс сложный: масштаб производства от поставки угля до получения драгоценного ресурса впечатляет. И происходит он на Ново-Иркутской ТЭЦ «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group). Именно здесь производят тепло и горячую воду, которые снабжают почти весь Иркутск и весь Шелехов.

- Ново-Иркутская ТЭЦ - одна из немногих в стране, которая работает с максимальным коэффициентом использования установленной мощности, - подчеркивает директор станции Александр Кровушкин. - А это значит, что если другие могут себе позволить растянуть ремонтные работы на полгода, то мы - нет. У нас всего лето на то, чтобы подготовить станцию к новому отопительному сезону.

А между тем ремонт - важнейшая составляющая функционирования ТЭЦ. Ведь это сложнейшее производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. Помимо тепла оно выдает еще и попутно миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Строительство станции началось в 1969 году, когда город задыхался от многочисленных угольных котельных - их было около 400! Тогда стало ясно - Иркутску нужен новый надежный теплоисточник. Сегодня на предприятии 8 котлоагрегатов (в том числе один с кольцевой топкой - уникальный, не имеющий аналогов в российской энергетике), которые производят 4000 тонн пара в час, и 6 турбоагрегатов суммарной энергомощностью 708 МВт. Так как же тепло, вырабатываемое этим гигантом, поступает в наши квартиры?

- Уголь поставляют с Азейского и Мугунского разрезов в Тулунском районе, а также из Красноярского края, - рассказывает заместитель технического директора Ново-Иркутской ТЭЦ Денис Холодилов. - Доставляют по железной дороге, в сутки принимаем три состава. Разгрузка происходит с помощью вагоноопрокидывателя. Далее топливо поступает по подземным ленточным конвейерам в дробилки, затем или сразу в котлы, или на склад. Надо понимать, что расход довольно большой - до 2,5 млн тонн угля в год. Уголь превращается в пыль. В котлах он горит при очень высокой температуре.

В результате вырабатывается перегретый пар, который подается на турбины, заставляя вращаться генераторы. Так появляется электроэнергия. В трансформаторах она преобразуется до уровня напряжения 220 кВ и направляется в единую энергосистему. Отработавший пар подводится в подогреватели сетевой воды, ее доставляют до наших домов магистральные трубопроводы. Всего их четыре: один в Свердловском районе, другой идет в Марковское муниципальное образование, а два остальных пролегают через Ангару – под Глазковским мостом и в районе плотины ГЭС. Кстати, последний - уникальный, висячий переход из стальных канатов, построен в 2009 году. В сутки по четырем теплопроводам проходит 19 500 тонн воды! ТЭЦ обслуживает 562 км сетей в Иркутске и Иркутском районе. Надо ли говорить, что многие новые жилые микрорайоны возникли благодаря ее развитию!

Но вернемся к делам насущным. Тепло уже подано в социальные учреждения, подается и в большинство жилых домов. Сбоев нет. Уточним: в соответствии с постановлением мэра Иркутска заявки на подключение подают управляющие компании. Круглосуточно - впрочем, не только в отопительный период, но и летом - дежурят и бригады на случай внештатных ситуаций. На подготовку сетей компания в 2019 году потратила 152 млн рублей, обновили больше 5 км трубопроводов, а также реконструировали три насосные станции. Создана и служба диагностики тепловых сетей, чтобы выявлять скрытые дефекты. Кстати, в этом году на Ново-Иркутской ТЭЦ внедрили ноу-хау - метод переменного намагничивания. С его помощью уже проверили более километра сетей, нашли и устранили дефекты на магистральном трубопроводе.

- Это позволило избежать аварий, а также эффективно расходовать средства, - поясняет Александр Кровушкин. - Благодаря альтернативному способу диагностики сетей можем заблаговременно ремонтировать объекты, и они прослужат еще долго. В этом году также начали применять инновационные теплоизоляционные покрытия в тепловых камерах, на которые агрессивно влияют противогололедные реагенты. Компания в 2019 году вложила более полумиллиарда рублей на работы по повышению надежности ТЭЦ, в том числе 80 млн рублей - на экологические мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. Традиционно на ТЭЦ летом 2019-го проводили все виды ремонтных работ. К новому сезону станция готова во всеоружии.

Ну а подробнее о ремонте с техническими подробностями смотрите нашу графику.

Нажмите для увеличения

КСТАТИ

Сам себе оператор

Компания запустила уникальный проект, аналогов которому в России нет.

«Если видите: выходит пар, горячая вода из колодца, повреждения в земле, отправьте нам фото, адрес, время съемки», - говорится в сообщении на официальных аккаунтах иркутских энергетиков. Они появились в популярных соцсетях и мессенджерах. Подписавшись на группы, каждый может стать тем самым неравнодушным бдительным горожанином - сообщать об авариях, открытых люках и прочих неприятностях. И народный контроль уже в действии! Ни одно обращение не остается без внимания. На них реагируют, отвечают и принимают меры. Кроме того, в группах можно почерпнуть много полезной информации. Оператор рассказывает о перекрытии дорог из-за ремонтных работ, отключениях воды или отопления, оплате, особенностях отопительного сезона и других нюансах. Словом, будь современным, осведомленным и активно участвуй в жизни города!

КОНКРЕТНО

Куда обращаться в случае неполадок на теплосетях

Facebook.com/operatortsi

VK.com/tsieoperator

Ok.ru/operatortsie

Instagram.com/operatortsi

Viber, WhatsApp по номеру 8-901-640-42-99.

Если найти ответ на вопрос не удалось, звоните в контакт-центр «Иркутскэнергосбыта»: 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).