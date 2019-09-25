Более 1500 любителей самого экологичного вида транспорта приняли участие в «Энергичном велодне» компании En+ Group.

В воскресенье в центре Иркутска состоялся масштабный городской спортивный праздник - «Энергичный велодень» для горожан организовала компания En+ Group. Это мероприятие – часть программы празднования 65-летия объединенной Иркутской энергосистемы.

- В этот раз мы провели не одно традиционное мероприятие – велозаезд, как было в прошлые годы, а несколько интересных активностей, которые продлятся весь день, - рассказывает один из организаторов Дмитрий Салко. – Такой праздник впервые! Это велоквест, велодифеле, детские велосоревнования, а также конкурс велофото. Ну и, конечно, сам велозаезд – более полутора тысяч иркутян проехали дистанцию в 5 км по набережной от Московских ворот до Академического моста. А кульминацией стал необычный флешмоб, который мы сделали впервые – участники выстроились в большую фигуру велосипеда.

Инженер производственнотехнического отдела «Иркутскэнергосбыта» Марина Селицкая: - Дочка попробовала свои силы в детских соревнованиях, а еще мы вместе участвовали в номинации «Мисс Энергия».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У организаторов и участников все получилось. Да и погода побаловала: было тепло и солнечно. На Нижней Набережной собрались велосипедисты самых разных возрастов - от совсем юных до пенсионеров. Пришли семьями. До обеда соревновались любители квестов. Ну а в час дня на главную сцену события вышли прекрасные леди. Иркутянки дефилировали в самых невообразимых костюмах. Что касается детского велозабега, то всего было 6 заездов. В каждом из них определились три победителя. Самыми юными спортсменами стали дети в возрасте от 2 до 4 лет.

Самыми юными спортсменами стали дети в возрасте от 2 до 4 лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще по итогам мероприятия были вручены главные призы конкурса «Велофото» - два стильных городских велосипеда. Их получили те участники, которые активно делились фото в соцсетях.

Сергей Кузнецов вручил новый велосипед победительнице велофото.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организаторы отметили, что «Энергичный велодень» был призван показать, что велодвижение в Иркутске существует, и привлечь внимание к тому, что необходимо создавать подходящую инфраструктуру. Это экологично, актуально и современно.

В номинации «Мисс Элегантность» лучшей стала Ирина Булейко (она же - леди-вамп)Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приз зрительских симпатий достался Ирине Саликовой - «пиратке»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Компания En+ Group готовится к празднованию 65-летия объединенной Иркутской энергосистемы. Мы решили изменить формат юбилея и сделать его социокультурным, чтобы каждый смог принять участие в мероприятиях, которые мы проводим. «Энергичный велодень» - этот как раз один из таких проектов. Мы разделяем идею велодвижения, понимая, что это самый здоровый, экологичный и энергоэффетивный вид транспорта. Кроме того, компания En+ Group проведет в Иркутске серию пешеходных экскурсий - разработан маршрут по историческому центру. На этой прогулке можно будет узнать, где зажглись первые фонари, с чего начиналось развитие энергоснабжения, а также о людях, которые внесли вклад в то, чтобы в наших домах было светло и тепло. Также 4 октября мы приглашаем всех иркутян в сквер Кирова на музыкально-световое шоу с 3D-mapping фестивалем «Энергия эволюции». Гостей ждет интерактивная программа с выступлением артистов, конкурсами и призами. Фасад областной администрации превратится в огромный экран, на который будет проецироваться оригинальное яркое видео. Хедлайнером вечера станет группа «Банд’Эрос», а завершится праздник фейерверком. Наконец, в Галерее Виктора Бронштейна в конце декабря откроется выставка современного искусства, посвященная энергетике Приангарья.

Сергей КУЗНЕЦОВ, руководитель компании «Евросибэнерго - Гидрогенерация» (управляет гидроэлектростанциями En+ Group).

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне, да что там - вся страна знает ее по пародии на клип на песню Gimme the loot! Помните женщину в ярком купальнике и солнцезащитных очках, которая то купается в проруби, то гоняет на синем Porsche Cayenne по льду Байкала? Так что титул «Мисс Энергия» Галина Харитонова получила отнюдь не просто так!