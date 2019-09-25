Юным музыкантам Иркутской области вручили награды от «Газпрома»

Победители и участники фестиваля-конкурса «Новые имена Приангарья» получили сертификаты на музыкальные инструменты от ПАО «Газпром». Торжественное награждение состоялось 12 сентября в Иркутской областной филармонии. Сертификаты юным музыкантам вручил президент межрегионального фонда «Новые имена», пианист, народный артист Российской Федерации Денис Мацуев.

Фестиваль-конкурс «Новые имена Приангарья» проводится с целью выявления одаренных детей Иркутской области в рамках XIV международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале». Художественный руководитель фестиваля - Денис Мацуев, уроженец города Иркутска.

- «Новые имена» в Иркутске всегда проходят в зале областной филармонии, где царит потрясающая энергетика и всегда благодарный слушатель, - говорит Мацуев. - Мои первые выступления тоже были здесь в сентябре 1990 года. Тот день запомнил на всю жизнь. Так что «Новые имена» для меня особенные, в Иркутске проводим их с 2004 года - с самого первого фестиваля «Звезды на Байкале». Поздравляю всех стипендиатов, мы рады пополнению в нашей любимой семье!

«Газпром» второй год учреждает премию на приобретение музыкальных инструментов для победителей и участников фестиваля-конкурса «Новые имена Приангарья».

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

- В этот раз мы дарим три сертификата на приобретение флейты, баяна и скрипки, - сообщил начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Иркутск» Сергей Марфицин. - Сертификаты позволяют не только купить инструменты в лучших фирмах, но и изготовить их по спецзаказу, если потребуется. Мы понимаем, что не каждая семья может купить для ребенка хороший инструмент. Именно поэтому решили поддержать ребят. Желаю им, чтобы их имена звучали все громче и громче не только на российской сцене, но и на мировой.

Компания «Газпром добыча Иркутск» является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения - крупнейшего по запасам газа на востоке России, базового для Иркутского центра газодобычи и одного из важнейших объектов Восточной газовой программы.

Ковыктинское месторождение наряду с Чаяндинским в Якутии - ресурсная база для газопровода «Сила Сибири», старт поставок по которому намечен на 1 декабря 2019 года.

Восточная газовая программа, реализацию которой Правительство РФ поручило «Газпрому», направлена на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта голубого топлива в страны АТР.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Участие в развитии социально-культурной сферы региона, в том числе реализация проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, - важная составляющая благотворительной деятельности ООО «Газпром добыча Иркутск».

В этом году сертификаты от «Газпрома» получили ребята из Черемхова, Ангарска и Иркутска.

Семнадцатилетний Алексей из многодетной семьи из Черемхова в прошлом году тоже принимал участие в «Новых именах», а также дважды ездил на Дельфийские игры. В этом году после окончания музыкальной школы в родном городе угольщиков поступил в Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена.

- Своего баяна у меня нет, - признается Алексей. – На инструменте мы с братом Ратмиром занимаемся вдвоем - по очереди.

Ратмир в прошлом году стал стипендиатом «Новых имен» и получил в подарок баян. Любовь к музыке и интерес к игре на баяне двум талантливым братьям привил их отец.

- Я слушал записи выступлений моего отца, который также играл на баяне, - говорит Алексей, – и мне очень понравилось. Поэтому я и выбрал этот инструмент. А вообще баян называют мини-органом. На нем можно исполнять и джаз, и классику, и все что угодно. Сейчас у меня нет своего инструмента, я играю только в колледже. Поэтому очень рад, что мне вручили сертификат!

- Хороший баян стоит очень дорого - нашей семье никак не потянуть, - добавляет отец дарования. - Я благодарен за такой подарок. Спасибо всем, кто помог, ведь без инструмента нет карьеры! Теперь у сына есть путевка в светлое будущее.

- Запомните этот момент, когда вы стоите на самом лучшем магическом месте на земле для любого музыканта - на сцене, - дал напутствие юным звездам Денис Мацуев. - Я уверен, вы останетесь на этом месте на долгое время. У вас есть успех, но завтра надо идти заниматься, трудиться и учить новые произведения. Поверьте, и я начинаю каждый день с чистого листа…

По инициативе и на средства ООО «Газпром добыча Иркутск» в конце августа был также организован образовательный проект «Мастер-класс», участниками которого стали юные музыканты, преподаватели и ведущие концертмейстеры региона. На проект были приглашены ведущие преподаватели творческих вузов страны, известные музыканты-исполнители. В течение недели они работали с детьми по направлениям «фортепиано», «скрипка», «флейта», «баян» и «аккордеон».