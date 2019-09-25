Первая спартакиада Восточного полигона объединила локомотивные предприятия от Уссурийска до Барабинска

Первая спартакиада работников филиала ООО «ЛокоТех» - «Восточный полигон» прошла 17 - 18 сентября в Новосибирске. Она объединила все локомотивные предприятия от Уссурийска до Барабинска.

Первая Спартакиада Восточного полигона. Фото: архив компании

В течение двух дней участники состязались в 14 видах спорта: волейболе, туристической эстафете, плавании, перетягивании каната, а также городках, петанке, гиревом спорте и многих других.

Настольный теннис. Фото: архив компании

Мероприятие стартовало в Центре социальной поддержки молодежи и юношества имени Константина Заслонова. На параде в честь открытия спартакиады каждая команда под звуки спортивного марша несла флаг своей сборной. Центральная площадь наполнилась яркими красками - каждую сборную отличал особый цвет формы.

Кольцеброс. Фото: архив компании

С приветственным словом к спортсменам обратился Александр Дурнов, и.о. управляющего директора по управлению персоналом Восточного полигона ООО «ЛокоТех». Он поздравил команды с Первой спартакиадой Восточного полигона и пожелал им больших спортивных побед. Директор Западно-Сибирского филиала ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ООО «ЛокоТех») Павел Рубежанский поблагодарил руководство полигона за почетную возможность принять спортсменов на территории филиала и провести мероприятие подобного масштаба.

Лук. Фото: архив компании

Торжественное открытие спартакиады сопровождали звуки российского гимна и традиционное поднятие флага. Подарком гостям стали выступления творческого коллектива театра шоу «Ювента» и победителя вокального конкурса Виталия Карпова.

Плавание. Фото: архив компании

С момента старта состязаний спортсмены соревновались два дня. Восемь команд шести управлений по Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской, Красноярской и Западно-Сибирской дороге, а также двух заводов - Улан-Удэнского и Уссурийского приложили все усилия у, чтобы добиться победы. В состав сборной каждого управления вошли сотрудники сервисных локомотивных депо, которые показали лучшие результаты на региональных этапах, и они продолжили отстаивать свои позиции.

Городки. Фото: архив компании

По итогам спартакиады в каждом соревновании определилась тройка сильнейших. Все игроки показали высокий уровень подготовки. Абсолютным чемпионом соревнований стала сборная сервисных локомотивных депо (СЛД) Управления по Красноярской железной дороге. Почетное второе место заняла команда СЛД Управления по Восточно-Сибирской железной дороге, третье - сборная СЛД Управления по Западно-Сибирской железной дороге. Призеры спартакиады Восточного полигона получили дипломы, кубок и памятные сувениры.

Броски в баскетбольное кольцо. Фото: архив компании

- Спортивные мероприятия ежегодно проходят во всех наших подразделениях, а вот в масштабе полигона они состоялись впервые. Такое начинание обязательно должно стать нашей доброй традицией, - отметил и.о. управляющего директора по управлению персоналом Восточного полигона ООО «ЛокоТех» Александр Дурнов.

Фото: архив компании

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