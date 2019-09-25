2019-09-25T12:16:48+03:00
Общество

Жюльен с курицей, сыром и шампиньонами? Легко!

С «Саянским бройлером» блюда французской кухни становятся доступны каждому
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Фото: ООО "Саянский бройлер"Фото: ООО "Саянский бройлер"
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Агрохолдинг «Саянский бройлер» постоянно радует покупателей различными аппетитными новинками. На этот раз технологи предприятия приготовили для жителей Иркутской области оригинальное во всех отношениях блюдо - жюльен.

Впервые слово «жюльен» было упомянуто в книге французского шеф-повара Франсуа Массиало. При этом речь шла о нарезке овощей. Только в России жюльеном называют сочетание нежного куриного мяса, ароматных грибов, пикантного сыра, сливок и специй. Это блюдо придется по вкусу практическим всем. Однако приготовить его в домашних условиях не так-то просто. На это требуются время, силы и, конечно, много разных ингредиентов.

Фото: ООО "Саянский бройлер"

Фото: ООО "Саянский бройлер"

«Саянский бройлер» решил все эти проблемы разом. В фирменных магазинах уже появился новый продукт - филе куриное для запекания в жюльене. Блюдо практически готово, нужно только поставить его в микроволновую печь или духовку, а затем подать к столу. Продукт продается в колбасной упаковке массой до 500 граммов в охлажденном виде. Замораживать его нельзя.

Филе в жюльене нужно выложить в любые формочки или тарталетки, присыпав сверху сыром. На запекание в микроволновке уйдет 2 - 3 минуты. Но помните: формы из фольги в данном случае не подойдут. В духовке же, используя практически любые подходящие емкости, блюдо нужно подержать минут 10 - 15, подождав пока сыр расплавится и слегка подрумянится.

Минимум времени, сил, затрат - и вкуснейшая закуска готова! Жюльен станет прекрасным дополнением к любому, даже праздничному столу. Если приготовить его в горшочках или кокотницах, блюдо получится особенно торжественным.

В состав продукта входят филе цыпленка-бройлера, шампиньоны, твердый сыр, грибной соус, сухие сливки, сыр моцарелла, зелень и соль.

Приобрести куриное филе в жюльене можно во всех фирменных магазинах агрохолдинга «Саянский бройлер». Адреса легко уточнить по бесплатному номеру 8-800-77-00-503.

https://www.s-broiler.ru/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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