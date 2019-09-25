Все равны перед экологической бедой: наводнение в Иркутской области обсудили на кинофестивале

В Иркутске прошел XVIII Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Распутина.

За 5 дней его посетили более 4500 человек, на семи площадках состоялось 110 мероприятий разного формата.

В конкурсной и внеконкурсной программах были показаны 34 работы из России, Северной Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Канады, Испании, Беларуси, Польши, Японии, Норвегии.

Жюри под председательством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кинорежиссера, сценариста, продюсера, актера кино Владимира Грамматикова отсмотрело 17 конкурсных работ. Лучшие из лучших были определены в нескольких номинациях.

В рамках фестиваля состоялся круглый стол «Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области».

В его рамках представители правительства Иркутской области рассказали, что делается в регионе для ликвидации последствий паводка и помощи пострадавшим.

Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич отметила, что многие ее коллеги безвыездно живут в затопленных территориях.

- Эта работа, возможно, не видна, но сделано действительно очень многое. Стояла задача оформить необходимые людям документы в кратчайшие сроки. К этому привлекались специалисты всех министерств, в том числе и нашего. Люди работали до ночи, каждый день. Во время наводнения пострадало 33 учреждения культуры, из них шесть нужно строить заново. Наши специалисты выезжали в деревню Евдокимова под Тулуном, помогали разгребать завалы. Навсегда в памяти лицо библиотекаря, у которой уплыл дом, погибло шесть коров, а она плакала над промокшей книгой с автографом гармонистов Заволокиных, потому что для деревни это настоящая ценность.

Надежда Гомзякова, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, рассказала, как сразу после наводнения в Тулуне организовывали эвакуацию и пункты временного размещения граждан, как отправляли детей в оздоровительные лагеря, выдавали материальную помощь и компенсации. На сегодняшний день единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 46 319 человек. За частичную и полную утрату имущества по 50 и 100 тыс. рублей выдано 23 320 гражданам. По миллиону рублей перечислено 18 семьям погибших. Выплаты за вред здоровью - от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда - получили 194 человека. Также на сегодняшний день поступило более 5 тыс. заявлений на получение сертификатов на приобретение или строительство жилья. Квартиры купили 637 семей.

На круглом столе информацию о том, какие еще меры предпринимаются для ликвидации последствий наводнения, также озвучили министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов и первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Евгений Бичинов.

Кроме того, участникам встречи показали трейлер документального фильма Юлии Бывшевой, члена Союза кинематографистов России, режиссера киностудии «Матера». Первые его кадры сняты в разгар наводнения в Тулуне. Жители на них рассказывают, как лишились всего. Далее планируется следить за их судьбой и показывать, какие изменения происходят в жизни пострадавших от наводнения.

Владимир Грамматиков подчеркнул, что в этой ситуации его больше всего волнуют причины того, что произошло.

- Двух недель не проходит, чтобы где-то что-то не взорвалось, не утонуло или не сгорело. Случается это во всем мире, и тут уже не до шуток. Нужно заниматься экологией человеческих взаимоотношений и взаимодействия человека и природы. Мы действительно не слушаем прогнозов, нам не важны авторитеты. Закрылись и живем каждый сам по себе, думая, что можем решить даже такие глобальные проблемы, как наводнения или пожары. Но выясняется, что не можем. Нужны консолидация, ясность, честность и умение слышать друг друга, - подчеркнул он.