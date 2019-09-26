2019-09-26T07:48:07+03:00
Общество

Дмитрий Бердников отказался от мандата депутата Думы города и продолжит работу мэром Иркутска

Первое заседание Думы Иркутска состоится 27 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дмитрий Бердников отказался от мандата депутата Думы города и продолжит работу мэром ИркутскаДмитрий Бердников отказался от мандата депутата Думы города и продолжит работу мэром ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников не станет принимать мандат депутата Думы города. Об этом градоначальник заявил на брифинге, 26 сентября. Объяснил это Дмитрий Бердников тем, что старая система предполагала избрание мэра города из числа народных избранников, поэтому он изначально принял решение идти в депутаты, но из-за изменения системы избрания главы, Дмитрий Бердников решил отказаться от мандата. Таким образом, он продолжит работу мэром города.

- Изменения в региональном законодательстве были приняты после того, как в Иркутске прошли выборы в городскую думу, – отметил Дмитрий Бердников. – А по новому закону в Иркутске будет назначаться сити-менеджер. Мэр теперь не избирается из числа депутатов. После того, как Законодательное собрание области проголосовало за эти нововведения, я принял решение продолжить работу в должности мэра. Впереди еще много проектов по дальнейшему развитию нашего города. Продолжаем работать.

Кроме того, Дмитрий Бердников сообщил, что в округе №16, где он был выбран депутатом, на выборах 8 сентября, состоятся перевыборы. Добавим, что первое заседание Думы Иркутска состоится 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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