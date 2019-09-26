Иркутский астроном Сергей Язев: Магнитные бури 27 и 28 сентября будут не очень сильными

Интернет бурлит. Все передают друг другу сообщения о том, что надвигаются сильнейшие магнитные бури. Метеочувствительные люди в ожидании головных болей, сердцебиения, скачков давления. А на что еще можно рассчитывать, если Солнце бушует 27 и 28 сентября?

-Если посмотреть на Солнце, то посредине диска - так называемая корональная дыра, - объясняет астроном, преподаватель ИГУ Сергей Язев. - Это дыра - область открытого магнитного поля, откуда летят частицы. И как раз 27-28 сентября они попадают в Землю. Но можно точно сказать - эта буря не будет очень сильной, какой могла бы стать в случае сильной солнечной вспышки. Скорее - средней или слабой, которую каждый человек почувствует по-своему.

Астрономы напоминают, что магнитные бури такой силы каждый из нас переживает больше 1000 раз за свою жизнь. Не зная, такое магнитное возмущение не заметишь. Впрочем, подобная метеочувствительность строго индивидуальна. Особенно страдают метеозависимые люди, а также пациенты с хроническими психическими и соматическими заболеваниями. Например, у них может обостриться гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, появиться боль в суставах. Стоит сосредоточиться на чем-то позитивном. Пока не закончится возмущение поля, не нужно перенапрягаться, истязать организм жестокими диетами и нагрузками. Вот что об этом говорят специалисты - неврологи.

КОНКРЕТНО

Что делать во время магнитной бури

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, д.м.н. Сергей Лаврик:

- Недомогание может возникнуть у людей с повышенной чувствительностью к изменению погоды. Кстати, мы проводили специальные исследования и во время изменения геомагнитного фона увидели, что у пациента ухудшается состояние. Так что магнитная буря действительно может влиять на таких людей. Что делать в таком случае? Если плохо себя чувствуете, уменьшите активность и перенесите важные дела на другой день.