2-летняя малышка едва не лишилась глаза во время представления в иркутском цирке

На первое в своей жизни цирковое представление 2,5-летняя Алисия Лаврентьева из Иркутска буквально бежала. Так радовалась, что увидит дрессированных косолапых, озорных собачек, клоуна, а еще воздушных гимнастов! Родители взяли малышке и ее старшей сестренке самые лучшие места – в первом ряду. Только поход в цирк обернулся для Алисии серьезной травмой. Прямо с представления ее отвезли в больницу.

- Так как дочке еще нет трех лет, билет ей не положен, и всю первую часть представления она сидела у меня на коленках, - рассказывает "КП-Иркутск" мать девочки Юлия Лаврентьева. - В антракте мы прогулялись, купили сувениров, сладостей. А как только началась вторая часть, Алисия решила пересесть к папе. К этому моменту, свет в зале уже приглушили, дочка встала, сделала пару шагов и в этот момент ее нога соскользнула… в щель между ограждением и ступенькой.

Алисия за несколько минут до травмы. Фото: личный архив Юлии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

Малышка упала и ударилась лицом. Под правым глазом - глубокая рана, кровь хлестала ручьем. В цирковом медпункте рану обработали и посоветовали ехать в клинику. Да, как можно, скорее. И, действительно, в Ивано-Матренинской больнице сообщили: у девочки рвано-ушибленная рана верхнего века, придется зашивать.

- Под повязкой синюшный отек, который только начинает спадать. Боюсь, что у нее теперь может остаться шрамик на личике, - переживает мама ребенка. – Что касается сотрудников цирка, то никаких извинений мы не получили. Напротив, нам сказали, что нечего отпускать ребенка. Но ведь дочка не бегала и не прыгала! Она просто хотела сделать два шага через сиденье, чтобы сесть на коленки к папе.

Почти неделю девочка ходит с повязкой на лице. Фото: личный архив Юлии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

В самом цирке пояснили, что злополучная щель образовалась после того, как убрали первый ряд кресел в первом секторе. А на том месте, где раньше сидели зрители, поставили металлическое ограждение. И, видимо, не очень удачно, оставив небольшое расстояние от ступенек. Его хватило, чтобы малышка провалилась в щель своей маленькой ножкой. Устранят ли теперь недочет – неизвестно. В цирке ждут капитального ремонта, который здесь не проводили ни разу за 55 лет!

- Косметический ремонт делаем постоянно, - комментирует главный администратор Иркутского цирка Елизавета Шестакова. – Привели в порядок крышу, туалеты, канализацию, отопление, зрительские кресла. Но, действительно, требуется полное обновление. Так как мы - федеральное предприятие, сами средствами не распоряжаемся. Но после этого случая решили обратитьсяв Росгосцирк, чтобы выделили деньги на капремонт. Сами этого хотим! Но, в стране около 40 филиалов цирка в разных городах, поэтому, возможно предстоит стоять в очереди.

Билеты на то самое представление, стоимостью в 1500 рублей. Фото: личный архив Юлии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

Ну, а маленькая Алисия после представления, которое так ждала, теперь вздрагивает от одного слова «цирк».

- Когда видит по телевизору рекламу, сразу начинает говорить: «Я там упала, ударилась, и теперь у меня болит глазик», - заключает Юлия Лаврентьева. - Надеюсь, руководство скорее переставит эти ограждения. Хочется, чтобы все дети чувствовали себя в безопасности и получали только положительные эмоции.

Ну а пока, чтобы и других малышей обезопасить,Юлия написала заявления в прокуратуру Кировского района и Роспотребнадзор Иркутской области. Ответ ей должны дать через месяц.