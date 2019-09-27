Как отдохнуть в Таиланде и не попасть в тюрьму

Бархатный сезон завершен. И многие сибиряки уже покупают путевки в Азию. У иркутян очень популярны поездки в Таиланд. Неделька на теплом море на двоих обойдется в 55-65 тысяч рублей в зависимости от комфорта. Эх, отдохнем! Но те, кто живет и работает в этой стране, предупреждают – не зная правил, турист, как тот агент-нелегал, может легко «засыпаться на мелочах». А это не шутка – наказывается либо серьезным штрафом либо королевской тюрьмой. Оба варианта не очень. Иркутянка Ирина Хорошева, сейчас живущая в этой стране, в соцсетях поделилась информацией от местного сайта Grandis Villas о том, на что в Таиланде существует табу.

Здесь не курят и не пьют в общественных местах

Итак, раньше, прилетая в Таиланд, прямо в аэропорту возле стоянки такси, многие сразу выпивали бутылочку пива и выкуривали по сигарете. Сейчас это может обернуться для вас штрафом от 2000 бат. То же самое вас может ожидать, если вы продолжите пить алкогольные напитки в автобусе или такси по дороге в отель. Очень серьезные санкции предусмотрены за курение кальяна и еще большие за использование IQOS и электронных сигарет.

Кстати, дымить на пляже – тоже не вариант. Делать это можно там только в строго отведенных местах.

Хотите ездить? Нужны права, международные

При отсутствии международных прав оштрафуют на 300 бат. В туристических местах теперь проводятся регулярные полицейские рейды по проверке документов. (я лично каждый день это наблюдаю). Ужесточились наказания за проезд на красный свет и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В 2019 году речь идет о штрафах в 10-20 тысяч бат.

Запрещено кормить рыбок и собирать ракушки

Посещая национальные парки, вы должны знать, что в них запрещено кормление рыб и животных, если это не предусмотрено программой экскурсии. Если вы думаете, что это несерьезно, то напрасно. Ирина рассказывает, что есть задержанные и препровожденные по этой причине в участок туристы.

Существует запрет на собирание ракушек и кораллов, с целью их дальнейшего вывоза. Более того, так как вся земля в Таиланде принадлежит королю, ее вывоз за пределы тоже запрещен. Так что теперь попытка вывезти с собой в бутылочке немного песка с любимого пляжа, может привести вас к уплате штрафа.

Короля необходимо уважать

Король и королевская семья пользуются огромным уважением в Таиланде. Любое оскорбление, высказанное вслух, жестами или даже написанное в интернете является уголовным преступлением и может привести к тюремному заключению. Кстати, за распространение в интернете неправдивых или клеветнических сведений, оскорбляющих кого-либо, в Таиланде тоже существует уголовная ответственность. Такое же отношение у тайцев и к изображению Будды.

Стало быть, в фривольных позах возле статуй не фотографируйтесь и будет вам счастье.