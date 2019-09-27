В Думе Иркутска седьмого созыва тайным голосованием избрали председателя. Народные избранники активнее всего поддержали депутата по избирательному округу № 10 Дмитрия Ружникова. За него подписали 22 бюллетеня из 34. В пользу Евгения Стекачева выступили 12 депутатов.

- Таким образом, Дмитрий Ружников избран председателем Думы Иркутска седьмого созыва, - сообщает пресс-служба городской Думы. - В составе счетной комиссии были трое: ее председатель Сергей Юдин, а также Алексей Распутин и Светлана Кузнецова. Результаты озвучили на первом заседании, которое состоялось в пятницу, 27 сентября.

СПРАВКА "КП"

Дмитрий Ружников родился 30 июля 1984 года в Иркутске. После школы поступил в лицей при ИВАИИ. Затем отучился на электротехническом факультете Иркутского государственного университета путей сообщения. С 2008 года начал карьеру. Работал в финансово-строительной компании, через пару лет стал в ней руководителем департамента развития. Воплотил несколько серьезных проектов, после чего возглавил департамент по работе с недвижимостью и землей. Осенью 2014 года стал депутатом Думы Иркутска шестого созыва по избирательному округу № 10. В сентябре этого года избран депутатом городской Думы седьмого созыва.