Последствия отравления в православной гимназии Иркутска: 8 девочек выписали из больницы

Массовое отравление в православной женской гимназии Иркутска случилось 24 сентября. Напомним, на прогулке после обеда сразу несколько девочек почувствовали себя нехорошо. Преподаватели встревожились – вдруг что-то серьезное? Вызвали скорую помощь.

- На тошноту и боли в животе в тот день пожаловались 24 ученицы гимназии, - сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области. - 11 девочек срочно увезли в больницу.

Одну из юных пациенток врачи отпустили домой сразу - пищевое отравление не подтвердилось. А вот остальным пришлось задержаться в больничных палатах.

- Мою дочь выносили из гимназии на руках, так плохо ей было, - рассказывала мама одной из пострадавших девочек Наталья. - Только на второй день ей стало легче: тошнота прошла, но слабость и температура еще сохранялась.

И вот, наконец, хорошая новость - к 30 сентября девочки практически поправились. Восьмерых врачи уже выписали, еще двое поедут домой в ближайшее время.

Что же стало причиной массового отравления? Специалисты говорят, все дело в частной столовой гимназии, где дети кушали каждый день.

- В пищеблоке нарушались правила санитарной гигиены, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. – А именно, там плохо проводили уборку, неправильно хранили продукты и готовили блюда. За это предпринимателю, отвечающему за работу столовой, грозит административная ответственность.

Пока что ученицы в стенах гимназии не кушают, чтобы снова не рисковать здоровьем. Как рассказал директор учебного заведения Александр Беломестных, с 25 сентября столовую закрыли как минимум на неделю, а уроки идут в сокращенном режиме. Таковы последствия отравления в православной гимназии Иркутска.

Тем временем, проводится доследственная проверка по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».