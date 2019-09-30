2019-09-30T11:50:51+03:00
Происшествия

3-летние сестры-близняшки погибли на пожаре в Аларском районе

Мать хотела их спасти, но дым и огонь не дали войти в дом
Любовь АРБАТСКАЯ
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3-летние сестры-близняшки погибли на пожаре в Аларском районе3-летние сестры-близняшки погибли на пожаре в Аларском районеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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- Доченьки мои родные, милые, - в голос рыдала 29-летняя девушка, глядя на горящий деревянным дом.

Там, внутри, оставались две девочки-близняшки, совсем маленькие - по три годика. Отец был на работе, убирал хлеб на комбайне в полях, а мать ненадолго вышла из дома. Куда – неизвестно. Может быть, в магазин или в гости к соседям. Наверное, думала, что малышки пока спокойно поспят или поиграют, ничего страшного не случится. Но когда вернулась, чуть не потеряла сознание от увиденного.

- Я должна их спасти, - молодая мать ломилась внутрь, но дым и огонь закрывали ей путь. Пламя пожирало комнаты, стены, крышу дома.

- Ты ведь и сама погибнешь! –подбежал к ней брат, живущий по соседству, и оттащил прочь.

Вокруг уже собрались односельчане, через пару минут подъехали пожарные. Бросились тушить здание, и бегом - в комнаты, где в огненной ловушке оказались две сестренки. Но, увы, малышек нашли погибшими…

Трагедия разыгралась днем 29 сентября в селе Табарсук, что в Аларском районе. Местные жители до сих пор растеряны - в маленьком населенном пункте все друг друга знают, и чужое горе воспринимают, как свое.

- Такие симпатичные, славненькие девчонки были, - сдерживая слезы, вспоминает глава муниципального образования «Табарсук» Тамара Андреева. - Семья, к сожалению, неблагополучная. Работает только отец, мать частенько прикладывалась к бутылке. Но за ними всегда глаз да глаз! Соцработники, сотрудники администрации, учителя, медики – все наблюдали за детками, беседовали с молодой матерью. И она исправлялась! За последний месяц ей не сделали ни одного замечания. Не пила, нянчилась с детишками. Кстати, их в семье было четверо. Старший сын учится в первом классе, умница, ни одного урока еще не пропустил. Средний, которому шесть лет, ходит в детский сад. А две дочки-лапочки пока были дома, с мамой. И тут вдруг такая беда… Ужасное стечение обстоятельств. Говорят, что в здании замкнуло проводку.

Оказалось, что в этот день девушка нарушила все обеты и снова выпила. Кто знает, будь она дома, может, и успела бы вынести крошек на улицу. Теперь в этой истории разбираются специалисты.

- Как именно произошла трагедия в Табарсуке, выяснят следователи, а точную причину пожара позже назовут эксперты, - комментируют в ГУ МЧС по Иркутской области.

Одноэтажный дом выгорел так сильно, что жить теперь в нем невозможно. От здания остались лишь обугленные стены – ни потолка, ни окон, ни вещей. Глава семьи перевез сыновей к бабушке, и сам остался с ними. А его супруга пока поселилась отдельно, у своей матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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