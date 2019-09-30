2019-09-30T12:23:01+03:00
Происшествия

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, продлили арест

За решеткой нарушитель, по вине которого погибли два человека прбудет как минимум до 1 декабря [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, продлили арест. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, продлили арест. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Еще как минимум два месяца проведет в следственном изоляторе 57-летний водитель автобуса, №99, который 1 августа этого года спровоцировал страшное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске. Напомним, ранним утром, двигаясь в сторону Свердловского района, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с КИА Соул, за рулем которой была 31-летняя женщина. От полученных травм женщина скончалась на месте. У нее остался 4-летний сын. В салоне автобуса погибла 26-летняя пассажирка, еще 9 человек пострадали. После трагедии, водителя автобуса отправили под стражу.

- Октябрьский районный суд Иркутска продлил срок его ареста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В следственном изоляторе он будет находиться до 1 декабря.

В аварии погибли две женщины. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В аварии погибли две женщины. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, водитель автобуса обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Выяснилось, что перед выходом на маршрут он не проходил медицинский осмотр. Более того, перед тем злополучным рейсом не был проведен и технический осмотр самого автобуса. За это задержали директора фирмы-переводчика. Он дожидается суда под домашним арестом.

Полицейские тем временем, продолжают искать возможных свидетелей и очевидцев аварии. Помощь в расследовании могут оказать водители, которые проезжали мимо в момент столкновения автобуса и легковушки.

Смертельное ДТП на плотине в Иркутске: маршрутка № 99 врезалась в иномарку, двое погибли.Видео: ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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