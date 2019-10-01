Компания En+ Group приглашает иркутян отметить 65-летие объединенной энергосистемы Иркутской области концертом группы Банд’Эрос и уникальным световым 3D-шоу

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, проведёт в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области для жителей Иркутска музыкально-световое 3D-mapping шоу с концертом групп.

Основное празднование 65-летнего юбилея Иркутской энергосистемы состоится 4 октября. Музыкальное световое шоу «Энергия эволюции» пройдет в сквере имени Кирова, рядом со зданием «Иркутскэнерго», напротив здания областного правительства. Всех гостей ждет интерактивная музыкально-развлекательная программа с выступлением местных артистов, конкурсами и призами. Хедлайнером вечера станет группа «Банд’Эрос», которая исполнит свои популярные песни.

Финальным аккордом праздника станет уникальное световое 3D-mapping шоу. Фасад здания областного правительства превратится в огромный экран, на который будет проецироваться оригинальное яркое видео. Гостей праздника ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания. А завершится праздник фейерверком и дискотекой со световым сопровождением.

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