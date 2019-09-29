Погода на 29 сентября в Иркутске: днем дождь и до +12

Бабье лето постепенно уходит, и осень начинает вступать в свои права в Иркутске. После теплой субботы, в воскресенье, 29 сентября, в нашем городе ожидается похолодание. Синоптики обещают нам переменную облачность, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +10,+12 градусов.

По Иркутской области переменная облачность, в южных, Катангском районах и местами по остальной территории небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя, по северу в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сильные осадки, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 14-19 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении -2,-7°, днём +9,+14°, при облачной погоде +1,+6°.