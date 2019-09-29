16-летний подросток из Улан-Удэ спас на пожаре свою семью

Многодетная семья Поздняковых из Улан-Удэ едва не погибла почти в полном составе весной этого года. 20 апреля мать, отец и восемь их детей уже готовились ложиться спать, как в их доме начался пожар. Правда, сами они этого даже и не заметили. Горящую крышу увидел один из сыновей 16-летний Даниил. Парень торопился домой с прогулки, и на улице увидел горящую крышу своего дома.

Мальчишка тут же бросился внутрь, крикнул родным: «Пожар, горим!» и вывел на улицу ничего не подозревающих родителей и братьев с сестрами. Вскоре на место приехали пожарные. Правда, к этому моменту дом уже был полностью охвачен огнем. Что было бы, если бы Даниил задержался на несколько минут, его семья даже думать не хочет.

- В тот вечер мы уже готовились ко сну, и даже запаха дыма не почувствовали, к счастью, сын успел вовремя, - вспоминает мама Даниила Марина Позднякова. – Всего у нас девять детей, Даниил третий ребенок. Благодаря ему мы все живы.

Уже 1 июля погорельцы заехали в свой новый построенный дом, а на днях Даниила Позднякова наградили в МЧС, а также отметили в его школе №12. Учителя, к слову, поступком парня не удивлены. По их словам, он очень ответственный, трудолюбивый, и пользуется авторитетом у одноклассников. Сам Даниил героическим свой поступок не считает.

- Даже и не думал, что заходить в горящий дом опасно, - говорит школьник. – Ведь внутри была моя семья, мои самые близкие и родные люди.