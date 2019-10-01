Снег накрыл Усть-Илимск, настигнет ли непогода Иркутск

Второй осенний месяц некоторые города на севере Иркутской области встретили по-зимнему. Так, снег накрыл Усть-Илимский, Катангский, и Киренский районы. Там высота снежного покрова достигла от 2 до 6 см. Самое время играть в снежки! Похоже, больше всего от непогоды досталось Усть-Илимску. В соцсетях, например, местные жители сообщили, что ветром даже повалило несколько деревьев на нескольких улицах.

Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Ну а в Иркутске тем временем, только начинает отступать бабье лето. Поэтому многих горожан интересует вопрос: не доберется ли снежная погода в ближайшие дни с севера на юг региона? Синоптики спешат успокоить: менять резину на автомобилях и переобуваться в зимнюю обувь пока рановато.

- На этой неделе снегопадов в Иркутске точно не ждем, - рассказывает "КП-Иркутск" начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Вот только в среду и четверг нас ждут холодные ночи, когда столбик термометра покажет от – 2, до – 5 градусов. По области и вовсе до -10. Зато, относительно тепло будет днем. На неделе воздух прогреется от +5, до +10. Дождь если и пойдет, то совсем небольшой.

Ну а в конце недели мы и вовсе еще раз вспомним, что такое бабье лето. В пятницу, 4 октября ожидается +12, +15 градусов и никаких осадков. То же самое и в субботу. А вот в воскресенье вернется похолодание.