Расследование убийства иркутской бизнесвумен, в котором обвиняют ее водителя, продлено на два месяца

Ставить точку в громком деле об убийстве 27-летней иркутской бизнесвумен Анны Малой, в котором обвиняют ее 26-летнего личного водителя Владислава Марусова, ставить пока рано. Напомним, загадочную историю гибели девушки «Комсомолка» рассказывала менее месяца назад. Началась она в ночь на 8 сентября 2018 года, когда тело Анны Малой нашли на берегу Байкала в поселке Листвянка.

Туда девушку привез именно Влад. Позже он рассказал, что когда он припарковал машину на стоянке одного из отелей, Анна решила прогуляться одна. Она попросила водителя остаться в машине, а сама отправилась к кромке 16 метрового обрыва, чтобы спуститься к берегу Байкала. Влад, пока ждал начальницу, задремал на 15-20 минут. А когда проснулся и начал ее искать, увидел, что тело Анны лежит в воде.

Влад Марусов находится в СИЗО с февраля 2019-го. Фото: соцсети

Изначально, трагедию считали несчастным случаем. Думали, девушка сама сорвалась с обрыва. Уголовное дело возбудили 27 сентября 2018 года по статье «Убийство», но на неустановленное лицо, Марусов проходил по делу свидетелем. А в феврале 2019-го стал уже обвиняемым.

- Это произошло после того, как в деле появилась еще одна свидетельница, - рассказывала нам мать Влада Марусова Ирина. – Она дала показания, что как раз в то время, когда погибла Анна, она ночевала в том самом отеле. И добавила, что якобы видела, как недалеко от гостиницы бурно спорят девушка и парень, который якобы хватал ее за руки. Затем, по словам свидетельницы, эта пара спустилась к воде, и больше их не видела. На основании этих показаний Влада задержали и отправили в СИЗО.

Там Влад Марусов находится по сей день. Уголовное дело должно было быть передано в суд 27 сентября 2019-го. Однако расследование затягивается.

Погибшая Анна Малая. Фото: соцсети.

- Сроки следствия продлили еще на два месяца, - говорит адвокат семьи Анны Малой Рафик Файзулин. – Так как Владислав Марусов не успевает ознакомиться с материалами дела. Думаю, в конце октября дело передадут в суд.

Как Владислав Марусов попал на работу к Анне Малой, какие отношения у них были, кто был покровителем Малой, и зачем Анна давала Владу крупные суммы денег. Все подробности этой истории, а также комментарии родственников, друзей и адвокатов, читайте здесь.