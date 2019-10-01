Здоровое питание – здоровое будущее

Каждый год Комбинат питания г. Иркутска радует детей вкусными, разнообразными, а главное, полезными блюдами. Сейчас он выпускает более 70 видов продукции. Примечательно, что различные полуфабрикаты, включая пельмени, котлеты, сырники и блины, доступны не только детям, но и взрослым. Заботливо приготовленные для школьников и дошколят продукты, можно купить в магазинах и фирменных раздаточных пунктах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В том, что продукция Комбината питания не только вкусна, но и полезна, убедиться легко. В основном мы используем сырье российского производства, причем большая его часть выращивается и выпускается в Иркутской области. Овощи, молочная продукция, куриное мясо и яйца - все местное.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

За последние годы в работе Комбината питания, который обслуживает более 70 школ и 150 детских садов, произошли существенные изменения. Спрос на продукцию нашего предприятия неуклонно растет.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Большой популярностью пользуется наша кисломолочная продукция. Мы бережно храним традиции советского производства кисломолочной продукции, добавляя к ним современные технологии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В линейке молочной продукции более 40 наименований: молоко коровье и козье, кефир, творог, сыворотка, ряженка, несколько видов биойогурта, линейка продуктов для взрослых «БиоБаланс» и многое другое.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Предприятие производит и реализует кисломолочные продукты детского и диетического питания для всех возрастных групп. Вся продукция сертифицирована, ведь в основе идеологии - забота о здоровье потребителя и соответствие высоким стандартам качества.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В настоящее время в Иркутске действует 31 фирменный раздаточный пункт - во всех районах города. Здесь можно не только получить кисломолочную продукцию по бесплатным рецептам для детей, но и приобрести полезную продукцию для всей семьи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Высокое качество продукции предприятия было оценено по достоинству на различных конкурсах и выставках. Также предприятием в 2015 году получен товарный знак «Продукты Приангарья». Данный знак отличия получают предприятия, которые производят свою продукцию на территории Иркутской области из отечественного сырья и сырья, произведенного в странах Таможенного союза с обязательным соблюдением технического регламента ТС «О безопасности пищевой продукции» и отсутствием претензий к качеству продукции со стороны контролирующих органов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Этот знак качества иркутских товаропроизводителей отсылает потребителей к главным характеристикам местной продукции: высокое качество местных продуктов питания, их натуральность и, как следствие, польза для здоровья.

Здоровое питание нужно не только детям, но и взрослым, ведь стрессы, плохая экология и другие негативные факторы отрицательно влияют на всех и каждого. Поэтому мы стараемся внести свой вклад в популяризацию правильного питания и здорового образа жизни.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

КОНКРЕТНО

Где приобрести продукцию Комбината питания г. Иркутска

Кировский район

ул. Чкалова, 33

ул. Чехова, 22 (Центральный рынок, место 71)

ул. Степана Разина, 19

Куйбышевский район

ул. Напольная, 70 (поликлиника № 15)

ул. Баррикад, 32а/3 (Казанский рынок, пав. 90)

мкр-н Зеленый, 41 (Дом быта)

Октябрьский район

ул. Советская, 58 (рынок «Новый», ряд 6, торговое место 5)

ул. Советская, 85 (ТЦ «Илига»)

бульвар Постышева, 41 (киоск)

ул. Депутатская, 14 (ТЦ «Купец»)

ул. Депутатская, 75/1

ул. Трилиссера, 105

ул. Волжская, 20

ул. Ржанова, 166/4 (ТЦ «Байкальский»)

ул. Байкальская, 244а (Байкальские фермерские ряды)

проспект Жукова, 72е

Свердловский район

мкр-н Первомайский, 61 (ТЦ «Первомай», место 57)

ул. Вампилова, 2/2 (ТЦ БТД)

ул. Звездинская, 26

мкр-н Университетский, 43 (ТЦ «Мельниковский», пав. 23)

мкр-н Юбилейный, 33

ул. Мухиной, 1

ул. Маршала Конева, 34

ул. Лермонтова, 311

ул. Академическая, 2а/13 (киоск напротив депо)

Ленинский район

ул. Розы Люксембург, 31

ул. Баумана, 206а

ул. Баумана 233а (рынок Gregory Mall, пав. 17)

пер. 18-й Советский, 2 (ТЦ «Перекресток», торговое место 11.6)

ул. Муравьева, 17а (Дом быта, пав. 2п)

ул. Сибирских Партизан, 1а, (ТЦ «Иннокентьевский», строение 3)

По вопросам сотрудничества - тел. 8 (3952) 23-33-79

E-mail: com@irkompit.ru

По вопросам качества продукции - тел. 8 (3952) 23-33-79

E-mail: quality@irkompit.ru

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