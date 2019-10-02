Выживший: сибиряк победил в схватке с 250-килограммовым медведем

40-летний Виталий Балакин (имя и фамилия изменены, - Прим. ред.) из небольшого села Токчин в забайкальской тайге наверняка будет считать своим вторым днем рождения 30 сентября. В этот день мужчина в прямом смысле сошелся в неравной схватке с голодным медведем. Бывалые охотники знают – шанс выжить в такой ситуации один на десять тысяч!

Беды ничего не предвещало. Утром Виталий, который работал на сельской ферме, как обычно, отправил выгуливать табун лошадей на окраину села, в районе берега реки Онон. Когда пришло время загонять коней в стойло, мужчина пересчитал животных, и понял, что один жеребец с прогулки не вернулся. Что делать? Не платить же за исчезнувшего скакуна из своего кармана, Виталий отправился его искать. Прошелся по поляне, затем направился в сторону леса. На траве мужчина заметил следы крови, сделал еще несколько шагов, и под ногами увидел лежащий в траве труп пропавшего коня.

- Виталий даже понять ничего не успел, как в ту же секунду на него накинулся медведь, выбежавший из кустов, - рассказывают «КП-Иркутск» в администрации Дульдургинского района. – Каким-то чудом мужчина вырвался из его лап, и сумел добежать до села!

Как ему это удалось, сейчас знает только сам Виталий. Но рассказать этого он пока не может. Хозяин тайги серьезно потрепал мужчину: хищник разорвал ему кожу на голове, лице и руках, раздробил челюсть. Виталию провели сложную трехчасовую операцию, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Чтобы медведь не напал на других жителей села, охотинспекторы вычислили и застрелили зверя. Фото: соцсети.

- Мужчина госпитализирован в Дульдургинскую центральную районную больницу, - рассказали в пресс-службе минздрава Забайкальского края. - Он находится в палате интенсивной терапии хирургического отделения. Вся необходимая помощь ему оказывается, но возможно, пострадавшего придется переводить в Читу.

Скорее всего, спастись Виталию удалось благодаря тому, что медведь просто не стал его догонять. Вероятно, Топтыгин решил не бросать тушу лошади. Тем не менее, охотинспекторы не стали ждать, когда уже почуявший вкус крови хищник, еще раз выйдет к поселку и снова нападет. Специалисты выследили зверя и застрелили его. Выяснилось, что медведю было около 5-6 лет, и весил он почти 250 кг! После случая в селе Токчин, администрация Дульдургинского района опубликовало к местным жителям обращение, в котором попросила заядлых рыбаков и охотников воздержаться от посещения лесов.

ЗВОНОК В МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

- Выходом косолапого к людям, мы не удивлены, - комментируют в министерстве природных ресурсов Забайкальского края. - В августе и сентябре этого года, появления медведей участились не только в Дульдургинском районе. Нынче они разоряли пасеки, забирались на дачи и пугали жителей деревень в Читинском, Красночикойском, Улетовском, Акшинском, и Кыринском районах. И этому есть свое объяснение - неурожай грибов и ягод в лесу. Не исключено, что медведь, напавший у нас, перебрался из соседней Бурятии или Иркутской области, где этим летом были крупные лесные пожары. Хотя установить это теперь уже не получится.