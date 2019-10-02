2019-10-02T15:17:52+03:00
Происшествия

«Она выла и я ее поджег»: житель Улан-Удэ облил бензином соседскую собаку

Пса спасти не удалось и его хозяин обратился в полицию
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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«Она выла и я ее поджег»: житель Улан-Удэ облил бензином соседскую собаку.«Она выла и я ее поджег»: житель Улан-Удэ облил бензином соседскую собаку.Фото: Диля Ахмадишина
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-За что ты убил нашу собаку?!!

В садоводстве так и не смогли добиться вразумительного ответа от соседа, который заживо сжег ни в чем не повинного пса. Живодер не смог ничего толком объяснить. Позже он расскажет следователям, что «собака меня довела». 36-летний мужчина жестоко расправился с собакой за то, что та выла. Сделать это живодер решил при помощи бензина и спичек. Подойдя к забору, разделяющему его и соседский участок, садист облил животное и поджег.

Сидящее на цепи животное вспыхнуло, как факел. На истошный вой и лай выбежали хозяева, но спасти несчастного пса им не удалось.

- Владелец собаки обратился в полицию, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятии.

Как отмечают сотрудники полиции, мужчина уже был судим. В его коллекции есть наказания за кражи и грабежи, разбой и наркотики.

Сейчас следователиУлан-Удэ передали уголовное дело в суд.За садистское убийство животного обвиняемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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