2019-10-03T10:18:24+03:00
Происшествия

Проплыли в ледяной воде 300 метров: двое сибиряков с перевернувшейся лодки спаслись на Байкале

Они решили в темноте переплыть из одного поселка в другой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проплыли в ледяной воде 300 метров: двое мужчин с перевернувшейся лодки, спаслись на Байкале. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиПроплыли в ледяной воде 300 метров: двое мужчин с перевернувшейся лодки, спаслись на Байкале. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Чудесная история спасения произошла с двумя сибиряками на Байкале. Мужчины 46 и 26 лет, перевернулись на лодке, оказались в ледяной воде, и сами сумели добраться до берега. Началось все с того, что поздним вечером, 2 октября, несмотря на темное время суток, они решили добраться из поселка Большие Коты в поселок Большое Голоустное на лодке «Казанка-5 М». Но, преодолев больше половины пути, наткнулись корпусом на какое-то подводное препятствие. Лодка перевернулась, и мужчины оказались за бортом.

Поняв, что находясь в ледяной воде, помощи можно так и не дождаться, они решили плыть до берега. И им это удалось! Они преодолели 300 метров и оказались на суше, откуда и позвонили спасателям.

- Их нашли у мыса Семениха, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Мужчин сразу подняли на борт патрульного судна и доставили в Большое Голоустное. Они не пострадали и от медицинской помощи отказались. Что касается лодки, то ее также нашли и отбуксировали на берег.

По словам инспекторов по маломерным судам, этот случай, который едва не привел к трагедии, произошел из-за нарушения правил пользования маломерными судами. Ведь находиться на воде в темноте крайне опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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