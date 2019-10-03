Последние штрихи: до старта «Силы Сибири» остаются считанные недели

Магистральный газопровод «Сила Сибири» 1 декабря 2019 года примет «голубое топливо» для транспортировки с месторождений Якутии в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для «земли Олонхо» этот проект, реализуемый в рамках Восточной газовой программы, имеет большое значение. Он позволяет заложить основу единой системы добычи и транспортировки природного газа Якутии, обеспечить дальнейшую газификацию городов и сел республики, других регионов Востока России, а также создать новые рабочие места.

За цифрами – люди

Магистральный газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России.

Пять лет назад «Газпром» объявил о начале строительства первого участка газопровода, который соединил Чаяндинское месторождение в Якутии с Благовещенском, находящимся на границе с Китаем. Трасса растянулась почти на 2200 км. И в зоне ответственности Алданского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» находится около 450 из них.

Фото: Фомичева Юлия

- Одновременно с запуском проекта были созданы региональные управления по строительству объектов в городах по маршруту газопровода. - рассказывает Вячеслав Бажин, директор Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

По его словам, территория, по которой пришлось тянуть трубу, является довольно сложной для освоения. Работу строителей тормозили не только лютые морозы, которыми славятся якутские зимы, но и неоднородный рельеф. Вечномерзлые и скальные грунты вкупе с бездорожьем могли стать настоящей головной болью для газовиков. Но стали лишь новым вызовом.

- Основной рабочий комплекс был проведен четко в срок. Монтажные и подготовительные работы завершены. Основные испытания магистрального газопровода и крановых узлов тоже закончены, - отвечая на вопрос о ходе подготовки к запуску проекта, заметил Иван Данилов, инженер по эксплуатации нефтегазопроводов линейно-эксплуатационной службы Алданского ЛПУМГ.

Фото: Фомичева Юлия

Что примечательно, все трубы, которые использовались для «Силы Сибири», – отечественного производства.

Еще одна стратегически важная зона для алданских газовиков находится на окраине города. Здесь в две смены идет работа на стройке промышленной базы ЛПУ. В общей сложности задействованы более 200 высококвалифицированных специалистов и 64 единицы техники – все для того, чтобы на территории в 14 гектаров в ближайшее время появился новый городок, обеспечивающий бесперебойную работу крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России. План предусматривает 47 объектов. В них включены не только производственные объекты, такие как закрытые стоянки, ремонтно-механические мастерские, склады, здание административного комплекса, но и общежитие, соединенное теплым переходом со столовой, и даже спортзал. Несмотря на то, что в настоящее время порядка 80% сотрудников Алданского ЛПУ – это местные жители, предполагается привлечение приезжих специалистов. И компании важно обеспечить им комфортные условия проживания.

Фото: Фомичева Юлия

Сильные звенья единой цепи

12 августа в якутской глубинке в рабочей обстановке состоялось значимое событие – два строящихся участка газопроводов Алданского и Нерюнгринского районов соединились в единую газотранспортную нить. «Золотой стык» стал неким промежуточным итогом напряженной работы последних лет и ознаменовал выход на финишную прямую масштабного проекта.

По словам директора Нерюнгринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергея Палагина, к его предприятию относятся более 450 км магистрального газопровода. Сотрудникам управления пришлось протягивать трубу через горы, болота, ручьи и реки разных размеров.

Фото: Фомичева Юлия

Впрочем, Якутия – это не только удивительный своей дикой красотой мир, но и уникальная культура коренных малочисленных народов Восточной Сибири. В непосредственной близости от Нерюнгри разместилось эвенкийское село Иенгра. И с приходом «Газпрома» на землю «детей природы», как сами себя называют эвенки, в их жизни грядут большие перемены.

- «Газпром трансгаз Томск» - хоть и молодое предприятие, но при этом социально направленное. Мы стараемся выстраивать максимально тесное сотрудничество не только с администрацией района, но и с представителями малочисленных народов. Например, когда в марте нынешнего года проводился традиционный праздник День оленевода, компания предоставила главный приз для победителя соревнований – снегоход, - рассказал Олег Пухальский, заместитель директора Нерюнгрийского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Фото: Фомичева Юлия

Компания принимает активное участие и в благоустройстве района, в частности, занимаясь возведением детских и спортивных площадок на территориях своего присутствия. И Иенгра попала в этот проект.

Дата, которую все ждут - 1 декабря 2019 – не только официальный пуск российского газа по магистральному газопроводу в Китай. Это еще и новая глава в истории нашей страны. Уже сейчас отдаленные районы России получили импульс для социально-экономического развития, а в дальнейшем этот рост, судя по прогнозам экспертов, будет только увеличиваться - «Силой Сибири» города и села наши прирастать будут.