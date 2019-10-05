Как взять ипотеку и не обанкротиться?

Российские банки с 1 октября должны учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика. Это нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей. Речь идет об отношении ежемесячных платежей к заработку. По некоторым данным, ограничения коснутся каждого десятого заемщика, ведь у многих на погашение кредитов уходит половина заработка и даже больше.

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Что делать, если выплачивать кредит сложно? Как выбраться из долговой ямы? Какие существуют механизмы реструктуризации долга? Как показал себя Закон «О банкротстве физических лиц»?

Об этом мы поговорили с арбитражным управляющим, директором правового центра «КредитOFF!», автором книг, посвященных проблемам кредитования, финансовой безопасности и банкротства физических лиц, Игорем Льговым.

Арбитражный управляющий напомнил, что 1 октября 2015 года вступил в силу Закон «О банкротстве физических лиц».

- Он действует четыре года, и за этот период более 100 тысяч человек по всей стране были признаны банкротами. И тем не менее это всего около 10% от всех, кого можно было признать таковыми, - отметил Игорь Льгов. - В последние годы идут разговоры о возможном введении упрощенной процедуры банкротства. Многие такого решения ждут, ведь банкротство, как бы странно это ни звучало, «удовольствие» не из дешевых. Оно обойдется должнику минимум в 60 тысяч рублей. При упрощенном варианте затраты будут, конечно, меньше - как по времени, так и по деньгам.

Директор правового центра «КредитOFF!» сообщил, что в последнее время среди банкротов все чаще оказываются люди, взявшие ипотечные кредиты. Они не справляются с ежемесячными платежами, потому что изначально взвалили на себя непосильный груз. Потом у многих изымают имущество.

Фото: Андрей Фёдоров

- В этом году мы впервые продали с торгов и квартиру, и машину должника. Чтобы такого не произошло, нужно соблюдать главное правило ипотеки: брать такую сумму, чтобы платеж не превышал размера аренды, - поделился авторитетным мнением юрист.

Он также привел несколько причин, ведущих к банкротству. Первая - потеря работы. Вторая - проблемы со здоровьем. Третья - развод. Причем последняя касается в основном женщин, которых мужья либо полностью содержали, либо оформляли на них кредиты.

- Чтобы избежать проблем в таких ситуациях, всегда нужно иметь финансовую подушку безопасности в расчете на шесть месяцев, - обратил внимание Игорь Льгов. - При этом важно повышать свою финансовую грамотность, учиться откладывать деньги.

Но что же делать, если человек не в состоянии выплатить кредит? Здесь арбитражный управляющий видит несколько выходов. Один из них - не делать ничего. В этом случае человек просто будет недополучать 50% зарплаты.

- Если ежемесячный платеж по кредиту 120 тысяч рублей, а официальная зарплата 20 тысяч, то это выход. Но при этом блокируется выезд за границу, имущество, если оно есть, продается, а еще названивают и мешают жить коллекторы, - отметил юрист.

Еще можно попытаться договориться с банком и реструктуризировать долг. Однако более реальным вариантом избавления от проблемы Игорь Льгов назвал банкротство.

Арбитражный управляющий завершил уже 39 таких процедур, начиная с 2017 года, и с каждым месяцем обращений по данным вопросам становится все больше. Между тем людям, у которых проблемы с ипотечными кредитами, Игорь Льгов банкротиться не советует.

- В таких случаях в основном инициатором процедуры банкротства выступают банки. И даже если жилье, взятое в ипотеку, у человека единственное, он может его лишиться, - прокомментировал юрист.

О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?.Игорь Льгов - руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий о том, как выбраться из долговой ямы

В целом банкротиться выгодно, если долг физлица перевалил за 1 млн рублей. Хотя по формальным основаниям, заложенным в законе, для этого достаточно 500 000 рублей долга по всем кредитам и 3 месяца просрочки. Напомним, что расходы на процедуру составляют 60 тысяч рублей. Еще порядка 25 - 60 тысяч придется заплатить юристам. Таким образом, при долге в 500 тысяч рублей отдать 120 тысяч за банкротство - точно не вариант.

Игорь Льгов рекомендовал всем, кто хочет жить не по средствам, всячески себя ограничивать. Особенно важно не пользоваться кредитными картами, не брать кредит, чтобы погасить другой заем, и ни при каких обстоятельствах не обращаться в микрофинансовые организации.

И еще один совет от руководителя правового центра «КредитOFF!»: нужно стараться каждый месяц откладывать 10% от дохода. Когда удастся накопить денег, кредиты не потребуются и банкротиться потом не придется.

Фото: Андрей Фёдоров

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