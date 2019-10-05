Как взять ипотеку и не обанкротиться?
Российские банки с 1 октября должны учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика. Это нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей. Речь идет об отношении ежемесячных платежей к заработку. По некоторым данным, ограничения коснутся каждого десятого заемщика, ведь у многих на погашение кредитов уходит половина заработка и даже больше.
Как купить айфон в рассрочку и сэкономить? О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?
Что делать, если выплачивать кредит сложно? Как выбраться из долговой ямы? Какие существуют механизмы реструктуризации долга? Как показал себя Закон «О банкротстве физических лиц»?
Об этом мы поговорили с арбитражным управляющим, директором правового центра «КредитOFF!», автором книг, посвященных проблемам кредитования, финансовой безопасности и банкротства физических лиц, Игорем Льговым.
Арбитражный управляющий напомнил, что 1 октября 2015 года вступил в силу Закон «О банкротстве физических лиц».
- Он действует четыре года, и за этот период более 100 тысяч человек по всей стране были признаны банкротами. И тем не менее это всего около 10% от всех, кого можно было признать таковыми, - отметил Игорь Льгов. - В последние годы идут разговоры о возможном введении упрощенной процедуры банкротства. Многие такого решения ждут, ведь банкротство, как бы странно это ни звучало, «удовольствие» не из дешевых. Оно обойдется должнику минимум в 60 тысяч рублей. При упрощенном варианте затраты будут, конечно, меньше - как по времени, так и по деньгам.
Директор правового центра «КредитOFF!» сообщил, что в последнее время среди банкротов все чаще оказываются люди, взявшие ипотечные кредиты. Они не справляются с ежемесячными платежами, потому что изначально взвалили на себя непосильный груз. Потом у многих изымают имущество.
Фото: Андрей Фёдоров
- В этом году мы впервые продали с торгов и квартиру, и машину должника. Чтобы такого не произошло, нужно соблюдать главное правило ипотеки: брать такую сумму, чтобы платеж не превышал размера аренды, - поделился авторитетным мнением юрист.
Он также привел несколько причин, ведущих к банкротству. Первая - потеря работы. Вторая - проблемы со здоровьем. Третья - развод. Причем последняя касается в основном женщин, которых мужья либо полностью содержали, либо оформляли на них кредиты.
- Чтобы избежать проблем в таких ситуациях, всегда нужно иметь финансовую подушку безопасности в расчете на шесть месяцев, - обратил внимание Игорь Льгов. - При этом важно повышать свою финансовую грамотность, учиться откладывать деньги.
Но что же делать, если человек не в состоянии выплатить кредит? Здесь арбитражный управляющий видит несколько выходов. Один из них - не делать ничего. В этом случае человек просто будет недополучать 50% зарплаты.
- Если ежемесячный платеж по кредиту 120 тысяч рублей, а официальная зарплата 20 тысяч, то это выход. Но при этом блокируется выезд за границу, имущество, если оно есть, продается, а еще названивают и мешают жить коллекторы, - отметил юрист.
Еще можно попытаться договориться с банком и реструктуризировать долг. Однако более реальным вариантом избавления от проблемы Игорь Льгов назвал банкротство.
Арбитражный управляющий завершил уже 39 таких процедур, начиная с 2017 года, и с каждым месяцем обращений по данным вопросам становится все больше. Между тем людям, у которых проблемы с ипотечными кредитами, Игорь Льгов банкротиться не советует.
- В таких случаях в основном инициатором процедуры банкротства выступают банки. И даже если жилье, взятое в ипотеку, у человека единственное, он может его лишиться, - прокомментировал юрист.
О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?.Игорь Льгов - руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий о том, как выбраться из долговой ямы
В целом банкротиться выгодно, если долг физлица перевалил за 1 млн рублей. Хотя по формальным основаниям, заложенным в законе, для этого достаточно 500 000 рублей долга по всем кредитам и 3 месяца просрочки. Напомним, что расходы на процедуру составляют 60 тысяч рублей. Еще порядка 25 - 60 тысяч придется заплатить юристам. Таким образом, при долге в 500 тысяч рублей отдать 120 тысяч за банкротство - точно не вариант.
Игорь Льгов рекомендовал всем, кто хочет жить не по средствам, всячески себя ограничивать. Особенно важно не пользоваться кредитными картами, не брать кредит, чтобы погасить другой заем, и ни при каких обстоятельствах не обращаться в микрофинансовые организации.
И еще один совет от руководителя правового центра «КредитOFF!»: нужно стараться каждый месяц откладывать 10% от дохода. Когда удастся накопить денег, кредиты не потребуются и банкротиться потом не придется.
Фото: Андрей Фёдоров
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