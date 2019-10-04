Водитель «Land Cruiser», спровоцировавший смертельную аварию в Иркутске-II, предстанет перед судом

В Иркутске подходит к концу расследование резонансной аварии, которую 8 октября 2018 года, на улице Мира, в Иркутске II спровоцировал 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. Напомним, там лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и KIA Rio. В салоне японского автомобиля находился 27-летний парень. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где умер на следующий день. В Кио Рио серьезно пострадали 39-летняя женщина, а также двое детей в возрасте 8 и 11 лет.

В салоне Киа было двое детей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что перед самым столкновением, водитель на Toyota Land Cruiser, протаранил KIA Rio, от удара седан выбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение с Mitsubishi. Этот страшный удар попал на камеры видеонаблюдения. Сам нарушитель скрылся с места аварии.

Водитель «Land Cruiser» сразу после задержания. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Искали лихача всем городом. Ориентировку передали всем экипажам. В соцсетях очевидцы разместили видео, как он скрывался с места ДТП. На кадрах был отчетливо виден номер его машины. Вскоре инспекторы ГИБДД заметили подходящую по приметам машину в районе садоводства «Стеклянка», под Ангарском. Находящийся за рулем мужчина проигнорировал требования об остановке и попытался уйти от преследования. Через несколько часов машину нашли брошенной в лесу, найти хозяина после этого оставалось делом техники. Как рассказал задержанный, в момент ДТП он намеренно столкнул женщину-водителя на встречную полосу. На мужчину, которого вскоре заключили под стражу, было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

- Расследование этого уголовного дела окончено, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Обвинительное заключение передано в суд. Вскоре нарушитель услышит приговор.