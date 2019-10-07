"А где же Маша?": три медведя пробежали перед автомобилем на севере Иркутской области

Едешь себе по заснеженной дороге посреди тайги и вдруг откуда ни возьмись - медведь! Мчится прям по трассе прочь от машины. Такую картину увидели автомобилисты на севере Иркутской области, в районе поселка Новая Игирма.

- Ого, какой здоровый! - поразились сибиряки.

Стали снимать на видео. Любопытно же! Будет, что дома рассказать. Но как только косолапый на полной скорости свернул в лес, водитель удивился еще больше.

- Это только первый! А вон еще два бегут. Давай их догоним, - не побоялся мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/736200" frameborder="0"></iframe> Три медведя убегали от автомобиля в тайге Иркутской области..Видео: группа "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

Видимо, медведи гуляли вдоль дороги, искали что-нибудь съестное. Конечно, на автомобиле встреча с хозяевами тайги кажется не такой уж опасной, так что автомобилистов эта забавная погоня только повеселила. Тем более, медведи сами бросились наутек от машины. Один едва не угодил под колеса.

- Погоди, погоди, не раздави его! - заволновался пассажир.

Автомобиль притормозил, и мишка резво убежал в тайгу. Через несколько метров сибиряки догнали на пути третьего медвежонка, самого маленького.

- Ну все, давай, убегай уже, - добродушно засмеялись сибиряки, глядя, как и этот бурый сворачивает в лес. - Прикольно!

Видео выложили в соцсети, и оно тут же набрало тысячи просмотров. Три медведя у многих, конечно, ассоциируются сразу с детской сказкой.

- Три медведя, и где-то Маша недалеко, - шутят в комментариях к ролику.