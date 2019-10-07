2019-10-07T13:23:25+03:00
Происшествия

Вымогатель выбивал у тулунчанки деньги, полученные в качестве компенсации после потопа

Мужчину задержали, он может угодить за решетку на 7 лет
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вымогатель выбивал у тулунчанки деньги, полученные в качестве компенсации после потопаВымогатель выбивал у тулунчанки деньги, полученные в качестве компенсации после потопаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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"Отдай деньги по-хорошему, а то тебе не поздоровится", - от таких угроз 32-летняя жительница Тулуна уже порядком устала. Этим летом она и без того натерпелась бед, как, впрочем, и сотни других сибиряков, пострадавших от катастрофического наводнения в Иркутской области. Большая вода смыла не то что вещи, а тысячи домов и хозяйств! Особенно в многострадальном Тулуне.

Так вот, этой женщине тоже выплатили компенсацию, а также выдали сертификат на получение нового жилья. Сумма не уточняется, но на эти деньги, как известно, вполне можно построить дом для семьи или купить квартиру, причем даже в Иркутске. Но и это у сибирячки пытались отобрать: местный 30-летний мужчина, случайно узнав о круглой сумме, стал запугивать ее. «Что мне до тебя? Отдавай мне сертификат, и я оставлю тебя в покое», - упорно мучил он женщину. Та не сдавалась.

Ну и что, что угрожал. После паводка и так тяжело вернуться к привычной жизни, а тут еще отдать неизвестно кому последнее? Ну уж нет. К счастью, дело кончилось тем, что о вымогательстве узнали сотрудники Управления ФСБ России по Иркутской области.

- Мужчину задержали и заключили под стражу, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области. - Расследуется уголовное дело по статье «Вымогательство».

Теперь предприимчивый делец, который пытался нажиться на чужом несчастье, может оказаться за решеткой. Ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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