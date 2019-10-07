Иркутский врач скорой помощи, на которого с ножом напал пациент, проведет на больничном три недели

Похоже, что врачам скорой помощи в свободное от работы время стоит посещать занятия по самообороне, да еще и против вооруженного противника. Да, в разных регионах страны то и дело происходят инциденты, когда неадекватные пациенты «сражаются» с медиками, словно на боксерском ринге. Очередной такой случай произошел в Иркутске 6 октября.

Вызов поступил от случайных прохожих, которые заметили, что на улице Советской в одном из дворов на земле, не двигаясь, лежит мужчина лет 25. Через 13 минут врачи были на месте. Начали было оказывать помощь, как неожиданно «умирающий» нашел в себе силы, вытащил из кармана нож и несколько раз ударил им одного из врачей.

- Удар пришелся по касательной в правую часть груди, - рассказывает министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. – Если бы ранение было проникающим и в район сердца, все могло бы закончиться плачевно. После случившегося медик обратился в травмпункт, где ему обработали рану и наложили два шва.

Жизни 50-летнего доктора ничего не угрожает, но ближайшие 2-3 недели он проведет на больничном. Что касается буйного пациента, то через несколько минут после нападения ему пришлось встретиться уже с полицейскими. Правда, внятно объяснить свой поступок он не смог, так как был очень пьян. Пострадавший написал заявление в полицию, дело уже передано в СК. К слову, пока агрессивный мужчина не задержан.

- Начата доследственная проверка, - прокомментировали инцидент в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ну а пока от буйных пациентов спасают только тревожные кнопки. В минздраве рассказали, что у каждого врача на телефоне установлена комбинация кнопок. В случае нападения медик набирает сочетание клавиш, и сообщение тут же поступает сотрудникам Росгвардии, которые через 5 минут приедут на помощь. В 2017 году в Приангарье было 17 таких вызовов, в 2018-м три, а в 2019-м два.

Добавим, что с 6 августа внесены изменения в Уголовный кодекс. За причинение тяжкого вреда здоровью медработника можно отправиться за решетку на срок до пяти лет.