"Улыбаемся, выходим": видео с позитивным водителем автобуса порадовало иркутян

Обычно, когда речь заходит об общественном транспорте в Иркутске, все говорят об авариях, хамстве водителей и о медлительности некоторых шоферов. Однако на этот раз в социальных сетях появилось видео с водителем автобуса, которое невольно заставляет расплыться в улыбке - настолько оно милое. Представьте себе: вечер, уставшие люди идут с учебы и работы домой, заходят в общественный транспорт, а там их встречает шофер, позитива которого хватит, чтобы поделиться им со всеми вокруг.

- Всем хорошего дня и отличных выходных! - обращается ко всем водитель автобуса номер 55, притормозив на остановке. - Улыбаемся и выходим!

Такое внимание со стороны водителя подняло настроение всем людям без исключения. Некоторые даже захотели оставить ему немного больше, чем стоит проезд в муниципальном автобусе, но он отказывался: проезд стоит 15 рублей. По салону прошел шепот удивленных женщин: надо же, какой он честный! Некоторые пассажиры начали благодарить шофера за то, как он с ними общается.

- "Спасибо" - это хорошо, но лучше отблагодарить деньгами, - пошутил водитель.

Видеозапись с позитивным шофером порадовала пользователей социальных сетей. "то, что надо после тяжелого дня", "молодец", "ровных тебе дорог и хороших пассажиров"! - пишут в комментариях подписчики паблика "ДТП 38". Хорошо, что среди водителей попадаются те, кто ломает стереотипы и показывает, что и обычная поездка в автобусе может доставить удовольствие!