2019-10-08T07:16:18+03:00
Происшествия

Едва не умерла от аллергии: задыхающуюся женщину помогли доставить в больницу полицейские

Иркутские инспекторы Михаил Ларионов и Лев Макеев спасли жизнь задыхающейся женщине
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Инспектор ППС Лев Макеев (слева) и лейтенант Михаил Ларионов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Инспектор ППС Лев Макеев (слева) и лейтенант Михаил Ларионов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Спасать жизнь женщине по дороге с ночного дежурства пришлось двум иркутским полицейским лейтенанту Михаилу Ларионову и инспектору ППС капитану Льву Макееву. Утром, 4 октября, когда сотрудники проезжали поселок Дзержинск, дорогу их служебному автомобилю перегородила Тойота. Еще через секунду из нее выскочил мужчина.

- Мужики, жене плохо, задыхается, помогите быстро довезти до больницы, - взволнованно сказал водитель Тойоты, подбежав к полицейским. – Боюсь, что сам не довезу.

Лейтенант и капитан сразу включили сирену на полную громкость и велели мужчине ехать за ними, не отставая. Расчищая дорогу, офицеры по громкоговорителю просили других водителей прижаться к обочине и проскочили несколько перекрестков на красный сигнал светофора. Уже через несколько минут женщина была в руках врачей, который вскоре поставили ей диагноз. Оказалось, что у 27-летней иркутянки после приема лекарств начался отек Квинке, от которого она могла задохнуться в любой момент. Так что счет действительно шел на минуты, которые благодаря полицейским не были потеряны.

Кстати, на следующий день, 54-летний Олег Кремнев, который и попросил помощи у инспекторов, приехал в подразделение Госавтоинспекции, где лично поблагодарил полицейских за оказанную помощь и пожал им руки. Получат благодарности Михаил Ларионов и Лев Макеев и от своего начальства.

- Руководство уже решило поощрить наших неравнодушных и ответственных сотрудников за их поступок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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