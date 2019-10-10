В Шелехове высадили сосновую аллею

В городе металлургов, на участке вдоль Култукского тракта, на днях высадили 200 сосен и создали аллею, которая призвана служить напоминаем о важности экологических мероприятий.

В акции РУСАЛа «Под зеленым крылом» приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель регионального парламента Сергей Сокол, представители российской алюминиевой компании, руководство и сотрудники ИркАЗа. Всего 100 человек.

Фото: Артем Моисеев

«Пример для других компаний»

В 2019 году РУСАЛ выступил с инициативой посадить в Иркутской области 500 тысяч деревьев. Сейчас все они уже растут в лесах Боханского района, который в предыдущие годы наиболее пострадал от пожаров и незаконных рубок.

Фото: Артем Моисеев

Акция «Под зеленым крылом» в Шелехове завершила масштабную экологическую кампанию этого года и стала настоящим праздником. Среди участников провели конкурс на знание деревьев, произрастающих в разных странах мира. Затем под зажигательную музыку прошел инструктаж, в рамках которого Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа, показал и рассказал, как правильно посадить и вырастить молодую сосну. Вооружившись полученной информацией, участники акции приступили к работе.

Губернатор Сергей Левченко справился с задачей одним из первых. Притаптывая землю вокруг только что посаженного дерева, он подчеркнул, что подобные акции важны не только для нашего региона, но и для страны в целом.

Фото: Артем Моисеев

- Это нужное и правильное дело, а еще - пример для многих других компаний, - сказал глава региона. - Надеюсь, что акция станет постоянной, потому что деревья желательно высаживать дважды в год - весной и осенью. Важно украшать то место, где мы живем, и делать это не только для себя, но для будущих поколений.

Фото: Артем Моисеев

Губернатор напомнил, что 2019 год стал сложным для Иркутской области: в то время когда на юге региона произошло наводнение, на севере горели леса.

- Мы отвечаем на все вызовы и решаем поставленные задачи. Конечной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является 100-процентное соотношение лесовосстановления к объемам лесозаготовки. Этого результата планируется достичь к 2024 году, - заявил Сергей Левченко.

Фото: Артем Моисеев

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол при посадке сосны точно следовал инструкции, но при этом проявил и творческий подход - соорудил вокруг дерева аккуратный бортик.

- Простор для деятельности большой, - показал глава регионального парламента на пустырь вдоль Култукского тракта. - Только представьте: через несколько лет здесь будет шуметь лес, которому мы все вместе положили начало. В этом году стихия не пощадила Иркутскую область - ударила по нашему главному богатству, по тайге. Много леса выгорело. Но я уверен, что общими усилиями мы сможет исправить ситуацию и восстановить зеленые легкие нашей планеты.

Сергей Сокол также обратил внимание на то, что акцию «Под зеленым крылом» инициировали не просто экологи, или неравнодушные люди, а представители социально ответственного бизнеса.

- В целом РУСАЛ в этом году высадил один миллион деревьев в Красноярском крае и Иркутской области. Это очень серьезное число. Если мы все включимся в данный процесс и будем вносить свою лепту в лесовосстановление, то это, безусловно, изменит экологическую ситуацию в Иркутской области в лучшую сторону, - сказал Сергей Сокол.

Фото: Артем Моисеев

Вице-президент РУСАЛа по региональной политике Елена Безденежных отметила, что запрос на продолжение акции получен и такое позитивное начинание должно продолжиться.

- В этом году от рабочих советов наших предприятий поступило много предложений не просто о том, что посадить и где. Инициативы были связаны с привлечением к участию в акции школьников, - сообщила она. - РУСАЛ - это не просто социально ответственная компания. Ее сотрудники вовлекают в общественную деятельность и свои семьи. Мы надеемся, что наш опыт будет тиражироваться и благодаря этому города страны станут более зелеными и красивыми.

Фото: Артем Моисеев

Первый в России проект подобного масштаба

Елена Безденежных также отметила, что инициатива компании по высадке деревьев была связана с проблемой парниковых газов и реализуется в рамках борьбы за сохранение климата.

- Мы одними из первых обратили на это внимание. Понимая, что проблема выбросов парниковых газов является одним их самых актуальных вызовов современности, компания активно работает над ее решением, реализуя собственные проекты по технологической модернизации и выступая с масштабными инициативами по восстановлению и защите лесов России. При этом все инициативы, как и акция «Под зеленым крылом», направлены не просто на лесовосстановление, а на то, чтобы мы все, неравнодушные люди, объединились и сделали нашу жизнь более комфортной. И главное, чтобы наши дети видели, как мы заботимся о природе, как мы ее оберегаем и сохраняем, - подчеркнула вице-президент РУСАЛа по региональной политике.

Генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц, обращаясь к сотрудникам ИркАЗа, шелеховчанам и гостям города, сказал, что проект «Под зеленым крылом» является продолжением экологической модернизации предприятия.

- Ни для кого не секрет, что через несколько лет мы обновим парк электролизеров, установим новые газоочистные сооружения. В Иркутской области знают, что ИркАЗ проводит множество экологических акций. Мы очищаем от мусора прибрежные территории, занимаемся озеленением и будем это делать ежегодно, - заявил Олег Буц.

Сейчас по инициативе рабочего совета ИркАЗа в Шелехове была заложена сосновая аллея. Новый лес зародился и в других территориях Иркутской области и Красноярского края. Далее компания будет следить за состоянием деревьев и при необходимости обновлять саженцы.

Стоит отметить, что «Под зеленым крылом» - это первый в России частный проект по восстановлению лесов подобного масштаба: 1 млн деревьев в двух регионах за год. Компания «РУСАЛ» реализует эту акцию в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа».

Весной этого года на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством лесного хозяйства, правительством Иркутской области и компанией «РУСАЛ», которое и послужило началом реализации масштабного проекта на территории Прибайкалья.

Фото: Артем Моисеев

НАША СПРАВКА

Программа РУСАЛа по восстановлению и защите лесов способствует достижению цели ООН в области устойчивого развития, предполагающей восстановление 350 млн га лесов по всему миру к 2030 году в рамках борьбы с климатическими изменениями.

Сегодня более 90% металла компании производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов.

РУСАЛ является одним из инициаторов создания и активным участником Российского партнерства за сохранение климата, которое объединяет ведущие отечественные компании, заинтересованные в реализации проектов по борьбе с изменением климата и внедрении низкоуглеродных, природосберегающих технологий, а также в снижении общей антропогенной нагрузки на климатическую систему.