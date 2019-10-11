Иркутский кадетский корпус отпраздновал 20-летие

Иркутский кадетский корпус имени Павла Скороходова отпраздновал 20-летие. Поздравить учебное заведение с юбилеем пришли ученики, их родители, преподаватели, офицеры, выпускники, а также представители попечительского совета и сотрудники Следственного управления СК России по Иркутской области. Именно они уже на протяжении пяти лет держат шефство над корпусом.

- Такие учебные заведения, как наш Иркутский кадетский корпус, воспитывают патриотов, - рассказывает заместитель руководителя регионального СУ СК РФ Ринат Ямалиев. - Верим, что все это не зря и в будущем будем гордиться выпускниками долгие годы.

Ребята учатся 5 лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У кадетского корпуса славная история. Он возник в 1999 году в микрорайоне Зеленом на территории войсковой части ракетных войск стратегического назначения как интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь он просуществовал до 2014 года, а затем переехал в микрорайон Первомайский. Теперь гордо именуется Иркутским кадетским корпусом имени (с 2017-го) П.А. Скороходова - в честь кавалера ордена Мужества подполковника ФСБ России Павла Скороходова. В 2014-м во время очередной командировки на Северный Кавказ шелеховчанин получил смертельное ранение.

Сегодня здесь готовят будущих офицеров, и не только. Выпускники корпуса идут и в мирные профессии.

- Практически все выпускники хотят поступить в военные училища, - говорит директор учебного заведения Сергей Довгополый. - Но не все так просто. Не все станут великими полководцами или государственными деятелями. И даже сама военная служба не для всех будет делом жизни. Но главное - каждый кадет должен понимать, что в любом деле он обязан быть лучшим. Если он это осознает, то наша миссия выполнена.

Учебное заведение празднует 20 лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутском кадетском корпусе учатся 5 лет. Образование не отличается от того, которое дают в обычной школе. Но здесь царит жесткий распорядок! Много внимания уделяется спорту, основам военной службы, есть развивающие программы по развитию интеллекта и даже бальные танцы!

- Моя мечта - стать военным, - рассказывает ученик 4-го курса Александр Черемных. - Хочу поступить в военное училище в Челябинске на факультет защиты информации, потому что нравятся математика, физика и информатика. Знаю, что быть офицером непросто, но готов преодолеть все преграды.

Ну а еще у кадетского корпуса есть попечительский совет. Благодаря людям, которые в него входят, удалось обновить материально-техническую базу училища, повысить престиж обучения. Например, реконструировать спортзал, отремонтировать классы для занятий, сделать площадку для тренировок на улице и многое другое. Но главное - это нравственное воспитание, проведение соревнований, лекций и т.д. Словом, ребят воспитывают настоящими мужчинами - интеллектуально развитыми и, конечно, сильными телом и духом!

Ребят на торжественной присяге поздравили руководитель СУ СК РФ по Иркутской области Андрей Бунев и председатель Заксобрания региона Сергей Сокол.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, юбилей кадетский корпус отпраздновал пышно. 10 октября праздничный концерт состоялся в драмтеатре, а 11-го - торжественная церемония принятия клятвы состоялась у Вечного огня. Губернатор Приангарья Сергей Левченко вручил кадетам – первокурсникам командирские часы. Церемония продолжилась на площадке у корпуса, где совсем юным мальчишкам добрые напутствия дали председатель Заксобрания региона Сергей Сокол и руководитель СУ СК России Иркутской области Андрей Бунев.

Ребята получают хорошее образование.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воспитанники показали свое мастерство.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спорту здесь уделяется большое внимание.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особенно популярен рукопашный бой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Присяга запоминается мальчишкам на всю жизнь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутские кадеты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничные торжества по случаю юбилея состоялись в драмтеатре.Фото: Анна ПОПОВА