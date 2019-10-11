Где на Руси больше пьют: Иркутская область - в топ-25 регионов по количеству впервые заболевших алкоголизмом

На 10 тысяч иркутян старше 18 лет диагноз «алкоголизм» ставится сейчас 10-15 сибирякам. Именно столько новых случаев сейчас выявляется. Это данные по Иркутской области, которые приводит РБК на основе статистики Росстата и Минздрава. Много это или мало? Все познается в сравнении. Скажем так, наш регион по этим цифрам опережают многие другие.

Так, лидерами по заболеваемости алкоголизмом стали северные территории - Чукотка, Якутия и Ненецкий автономный округ. Почему там пьют? Специалисты говорят, что дело, возможно, в вахтах. Рабочие месяцами живут в холодных краях, вдали от семьи, свободного времени много, денег в достатке, вот и начинают прикладываться к бутылке. Возможно, по этой же причине выпивают и у нас. В первую десятку также попали Республика Коми, Тува, Сахалин, Амурская, Хабаровская, Магаданская и Пензенская области.

Наш регион, к счастью, не самый пьющий, если верить этим показателям. Иркутская область попала лишь в топ-25, она даже не в первой десятке.

- За последние пять лет наши земляки стали пить реже, - успокаивают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - В 1,6 раза меньше стало сибиряков, которые впервые заболели алкоголизмом, в 1,8 раза - тех, кто отравился горячительными напиткам. Что радует - молодежь тоже реже зависит от спиртного, чем ранее.

При этом 2-4 жителя региона из каждых 10 тысяч, увы, погибают из-за пристрастия к беленькой.

Как с алкоголизмом борются в Иркутской области? В праздники алкоголь в нашем городе давно не раздобыть, да и после 23.00 тоже.

Кстати, всего в прошлом году почти 76 тысяч россиян впервые услышали диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». А с сильной интоксикацией в больницу попадали больше двух миллионов человек - это 1,4% населения страны. Но не все так плохо! В целом по стране пить стали тоже меньше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир КОРНИЕНКО, врач-нарколог, кандидат медицинских наук:

Стабильно выпиваете раз-два в неделю – это уже болезнь

Почему в нашем регионе много пьют? Возможно, так сложилось исторически. Когда-то к нам в Сибирь приезжали и оставались жить ссыльные - а это определенный контингент. Кроме того, здесь много колоний, осужденные, отбыв срок, выходят и начинают прикладываться к бутылке. Но к врачам они не обращаются. Среди наших пациентов основная часть - успешные люди старше 30 лет, у которых есть семья и работа. Им есть что терять, поэтому они и хотят вылечиться. К слову, когда вы стабильно выпиваете раз-два в неделю, - это уже алкоголизм. Но к врачам обычно идут уже на второй стадии, когда начинаются серьезные запои.

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