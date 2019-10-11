Журнал Forbes включил Иркутск в рейтинг самых перспективных городов России

Есть ли жизнь за МКАД? Ответ на этот вопрос решили найти в журнале Forbes. Они изучили мегаполисы России и опубликовали список десяти самых перспективных. Отбор городов происходил по нескольким критериям: урбанистика, культура и качество жизни.

Свое место в рейтинге Forbes занял Иркутск. Эксперты отметили активное развитие инфраструктуры города. Столица Сибири стала одной из первых, кто реализовал проект по восстановлению исторических мест. Речь идет о знаменитом 130 квартале, или Иркутской слободе.

Несмотря на то, что часть замыслов архитекторов была изменена, а место амфитеатра занял торговый центр, проект стал уникальным. Сегодня многие города изучают и перенимают успешный опыт Иркутска.

Эксперты Forbes также отметили и количество и значимость культурных событий в городе. Особо отмечена образовательная программа для архитекторов «Зимний университет», которая стала уже ежегодной. В рамках проекта молодые профессионалы и эксперты ищут подходы к решению сложных проблем в градостроении.

Помимо Иркутска, в список Forbes попал и другой сибирский город -Красноярск. Он отметился своей культурной жизнью, а именно биеннале современного искусства. В этом году оно проходит уже в 13 раз.

Первое место рейтинга завоевал Нижний Новгород. Также в рейтинг попали Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Тула, Ярославль и Кострома.