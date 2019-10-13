2019-10-12T18:33:40+03:00
Общество

Погода на 13 октября в Иркутске: днем до +9

Осадков в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 13 октября в Иркутске: днем до +9Погода на 13 октября в Иркутске: днем до +9Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутск вновь вернулось потепление, и похоже, осенний снег пока переносится на неопределенный срок. Теплую одежду доставать из шкафов горожанам, все-таки рановато. По крайней мере, в эти выходные. Так, в воскресенье, 13 октября синоптики обещают в нашем городе малооблачную погоду, без осадков. Днем подует юго-восточный ветер 4-9 м/с, столбик термометра поднимется до +7, +9 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, без осадков, правда, в северо-восточных районах ночью местами возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами в северо-восточных районах порывы до 12 м/с. Температура ночью при прояснении -13,-18 градусов, днем +7,+12, местами -1,+4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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