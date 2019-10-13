2019-10-13T07:56:19+03:00
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Самку глухаря с ушибленным крылом приютили в иркутской зоогалерее

Как птица оказалась в городе – загадка [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самку глухаря с ушибленным крылом приютили в иркутской зоогалерее. Фото: иркутская зоогалерея.Самку глухаря с ушибленным крылом приютили в иркутской зоогалерее. Фото: иркутская зоогалерея.
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Необычного гостя города подобрали в центре Иркутска сотрудники зоогалереи. На перекрестке улиц Партизанская и Трилиссера они нашли самку глухаря. Все бы ничего, вот только эта красивая и величественная птица с ярким окрасом, которая является мечтой заядлых охотников, ведет в основном оседлый образ жизни в лесу и практически никуда не перелетает. Болотистая местность, полная разных лесных ягод – вот одно из любимых мест обитания глухаря. Как птица оказалась в городе, на оживленном перекрестке – загадка даже для сотрудников зоогалереи.

- Действительно, наш очередной приемыш - самка глухаря, - рассказывают в иркутской зоогалерее. – К счастью, сильных травм, переломов и сотрясений у нее нет, только ушиб крыла. У нас птица пробудет 3-4 дня под наблюдением, а затем отправится обратно в лес.

Через 3-4 дня этой красавице предстоит вернуться в дикую природу. Фото: иркутская зоогелерея.

Через 3-4 дня этой красавице предстоит вернуться в дикую природу. Фото: иркутская зоогелерея.

Причем вернуться в дикую природу красавице нужно как можно скорее. По словам специалистов, глухарь – птица с очень сложным рационом. Обыкновенный он питается различными зелеными побегами, до которых может достать, а также цветами, травой, лесными ягодами и насекомыми. Осенью и зимой глухарь не побрезгует и хвойными веточками, с удовольствием он поедает почки сосны и ели. Также птица любит ягоды рябины и можжевельника.

Чтобы грубая пища лучше усваивалась организмом глухаря, он проглатывает маленькие камешки для ее перетирания.

- Пока пищеварение не нарушилось, нужно успеть вернуть красавицу в природу, - добавляют в зоогалерее. - Тем более что условий для содержания новых птиц у нас нет.

Добавим, что содержать глухарей в неволе успешно могут всего несколько организаций на всю Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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