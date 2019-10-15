Где взять деньги на развитие своего дела

В этом году Иркутскому областному гарантийному фонду исполняется 10 лет. Это именно финансовый институт поддержки бизнеса, но он не дает предпринимателям «живые деньги», а выступает поручителем и предоставляет гарантии банкам. За 10 лет фонд поддержал порядка 900 предпринимателей. А 2018 год был отмечен определенным рекордом - 93 поручительства на сумму 758,3 млн рублей. Как получить поддержку, рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

- Сегодня, в век интернета, даже необязательно приходить к нам в фонд. На сайте fondirk.ru можно создать «Личный кабинет», загрузить туда несколько документов - и заявка на поддержку будет принята, - отметила Диляра Окладникова. - Мы подберем кредиторов в зависимости от требуемого финансирования. Это могут быть банк, микрокредитная организация или лизинговая компания.

В фонде есть служба безопасности, юридический отдел, финансисты. Каждое предприятие, которое хочет получить поддержку, тщательно изучается.

У всех бизнесменов, соответствующих требованиям фонда, шансы на оформление поручительства одинаковы. Гарантии может получить предприниматель с положительной деловой репутацией, у которого нет задолженности перед бюджетом и плохой кредитной истории. И самое главное - фонд предоставляет поручительство только в том случае, если финансирование необходимо именно для развития бизнеса, и неважно, пойдут средства на пополнение оборотных средств или на покупку оборудования. Те, кто обратился в

Фонд и соответствуют его требованиям, получают поддержку. При этом государство, конечно, рассчитывает, что предприниматель обеспечит рабочими местами и заработной платой определенное количество людей, перечислит налоги и отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды.

Предприниматель получает финансирование на определенный срок. Соответственно, и поручительство фонда ограничено сроком кредитного договора. Таким образом, гарантийный капитал находится в постоянном обороте, и количество предпринимателей, воспользовавшихся государственной поддержкой, увеличивается.

- Имея в 2019 году порядка 700 млн рублей гарантийного капитала, мы можем поручиться по кредитам на 2 млрд рублей, - сказала Диляра Окладникова.

Поручительство фонда составляет до 70% от суммы кредита, банковской гарантии, лизинга в качестве залогового обеспечения.

В последнее время все чаще поддержку получают производственные предприятия, в то время как раньше это была в основном сфера торговли.

С 2018 года у предпринимателей Иркутской области появилась возможность пользоваться льготным лизингом. Все началось с того, что Правительством РФ были созданы четыре региональные лизинговые компании. Они предоставляют льготные условия: 6% годовых при покупке оборудования российского производства, 8% годовых - при приобретении импортных машин и техники.

- Чтобы было понимание: 6% и 8% - это кредитная ставка. А ставка к предмету лизинга составляет от 1,8% до 4,5% в год, - пояснила Диляра Окладникова. - Получить возможность воспользоваться таким привлекательным предложением несложно - нужно просто позвонить в Гарантийный фонд. Мы поможем заполнить все документы. Финансирование направляется на приобретение нового оборудования стоимостью не менее 5 миллионов рублей, срок лизинга - до 60 месяцев, авансовый платеж - от 15%. Для сельхозпредприятий действуют более льготные условия: стоимость оборудования может быть от 3 миллионов и срок лизинга до 84 месяцев, при этом авансовый платеж составляет от 10%.

Иркутский областной гарантийный фонд

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