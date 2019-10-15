Фонд микрокредитования Иркутской области: получите и распишитесь

Начиная с 2016 года Фонд микрокредитования Иркутской области выдал около 650 займов на общую сумму более 940 млн рублей. Фонд поддерживает малый и средний бизнес в регионе. Его услугами пользуются предприниматели из большинства муниципальных образований Приангарья. Территориями-лидерами являются Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское.

В приоритетном порядке займы получают компании, работающие в сферах производства, строительства, сельского хозяйства и туризма, так как эти виды деятельности напрямую влияют на инвестиционную привлекательность региона. На развитие дела можно получить до 5 млн рублей под 5 - 10% годовых.

Фонд является некоммерческой организацией. Его цели - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Иркутской области; формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП путем развития системы микрофинансирования; повышение доступности заемных ресурсов.

Заем могут получить индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, крестьянские и фермерские хозяйства, производственные и потребительские кооперативы, акционерные общества.

Микрозаймы не предоставляются на заработную плату, налоги, оплату расходов по кредитам, а также организациям, допустившим нарушения условий договора займа с фондом по возврату средств менее трех лет назад; кредитным, страховым компаниям, ломбардам, предприятиям игорного бизнеса, нерезидентам РФ, инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам.

Чтобы получить микрозайм, нужно предоставить пакет документов, в том числе через МФЦ. Полный список необходимых бумаг можно найти на сайте Фонда - mfoirk.ru.

Фонд проверит документы на отсутствие исполнительных производств, неисполненных решений суда, задолженности по налогам и сборам, обременения или ограничений в отношении предлагаемого в качестве обеспечения имущества.

Затем будет проведен осмотр места ведения бизнеса и предмета или объекта залога, после чего последует подписание договора микрозайма. Деньги перечислят на расчетный счет заемщика.

Фонд микрокредитования Иркутской области находится по адресу:

Иркутск, бульвар Гагарина, 40, офис 100

Телефон: +7 (3952) 34-33-29

Электронная почта: k@mfoirk.ru

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Вячеслав Шульга, социальный предприниматель, один из создателей спортивного проекта «Коловрат», основатель парикмахерской для сыновей «Сабля» в Усолье-Сибирском:

Вячеслав ШульгаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году я покинул проект «Коловрат» и плотно занялся реализацией идеи, которая родилась неслучайно. У меня шестеро детей, в том числе четверо сыновей. Мальчиков нужно где-то стричь, и с этим действительно есть проблемы. Я изучил рынок и понял, что есть парикмахерские для женщин, мужчин, детей, но их нет для юношей, для подростков.

Я взял в Фонде микрокредитования Иркутской области 1,2 миллиона рублей и открыл барбер-шоп «Сабля». Сейчас планирую стать франчайзером и передавать право на созданную бизнес-модель всем желающим.