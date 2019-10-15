Государственные меры поддержки: кто имеет право на льготный кредит

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Минэкономразвития РФ разработало и в феврале 2019 года запустило программу кредитования. Поддержку в виде льготного кредита по ставке 8,5% и ниже можно получить до 2024 года в 90 банках.

По состоянию на 2 октября уже заключено 5461 кредитное соглашение на общую сумму 240 млрд рублей.

Кто же имеет право на льготный кредит?

Это субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в таких отраслях, как сельское хозяйство; обрабатывающее производство; строительство; внутренний туризм; информация и связь; транспортировка и хранение; здравоохранение, образование, культура и спорт; бытовые услуги, водоснабжение, утилизации отходов и мусора; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; гостиничный, ресторанный бизнес и предприятия общественного питания; наука и техника; оптовая и розничная торговля; аренда.

Условия для получения кредита следующие: бизнес должен относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства и иметь статус налогового резидента. Информацию необходимо проверить на сайте ФНС, в Едином реестре субъектов МСП.

Также компания должна быть зарегистрирована на территории России и не находиться в процессе банкротства. Ее выручка за год не может превышать 2 млрд рублей, а штат 250 человек. Плюс ко всему важно отсутствие налоговой задолженности, превышающей 50 тысяч рублей и долгов перед персоналом по оплате труда, а также просрочек по ранее взятым кредитам, займам, договорам поручительства. И еще один момент: бизнес должен иметь положительную кредитную историю.

На какие цели можно взять деньги и в каком объеме?

Во-первых, на инвестиционные. Здесь можно рассчитывать на заем до 2 млрд рублей и на срок погашения кредита до 10 лет.

Во-вторых, займы выдают на пополнение оборотных средств - от 500 тысяч до 500 млн рублей. Погасить такой кредит нужно за три года.

Предприниматель получает льготный заем, не превышающий ставку 8,5%, в любом из отделений уполномоченных банков-участников программы. Так как кредитные продукты на рынке имеют ставку выше указанной, государство компенсирует банкам недополученную прибыль в размере 3,5% по кредитам для малого бизнеса и 3% для сделок со средними компаниями.

Зачастую, малый бизнес не может получить льготный заем, так как не имеет имущества для залога по кредиту. В этом случае предприниматель может обратиться за поручительством в «Корпорацию развития» или региональный гарантийный фонд.

КОНКРЕТНО

Какие документы необходимы?

Как правило, банк запрашивает от потенциального заемщика типовой пакет документов. Это:

- кредитная заявка; анкета от заемщика; копии паспортов первых лиц организации или предпринимателя; правоустанавливающие документы на бизнес; договор аренды/субаренды, свидетельство о регистрации права собственности на помещение на юридический и фактический адреса и пр.;

- финансовая или налоговая отчетность за несколько последних периодов;

- справки из других банков о задолженностях, об оборотах;

- справка из ФНС об отсутствии долгов перед бюджетом;

- перечень объектов, которые будут предоставляться в залог плюс копии документов на это имущество;

- копии договоров с крупнейшими и действующими контрагентами.

Помимо типового пакета каждый банк вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие бизнес-программ.

Подробная информация есть на официальном сайте Минэкономразвития России. Получить бесплатную консультацию по этой и другим программам поддержки бизнеса можно в фонде «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» по адресу:

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, офис 421

Тел.: +7 (3952) 43-64-54

Эл.почта: cpp-irkobl@mail.ru

Сайт: irk-cpp.ru