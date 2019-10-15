Власть облегчает деятельность предпринимателя

«Трансформация делового климата» (ТДК) - проект Минэкономразвития, направленный на снятие нормативных ограничений и устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований, которые содержатся в нормативных правовых актах.

ТДК - это механизм, который позволяет власти облегчить деятельность предпринимателя, оперативно реагируя на запросы бизнес-сообщества. В рамках проекта выявляются существующие проблемы ведения бизнеса в различных отраслях, формируются пути их решения и проходит оценка качества работы власти. Подобная модель будет реализована и в регионах.

План «Трансформации делового климата» состоит более из 140 мероприятий по 12 тематическим направлениям: сети, стройка, кадастр, таможня, экспорт, регистрация предприятий, человеческий капитал, корпоративное управление, налоги и другие.

Первый пакет проекта предлагает дать возможность согласовывать границы земельного участка в электронном виде; сократить сроки подключения к газовым сетям для заявителей первой категории (сейчас 9 месяцев, к концу 2019 г. - 150 дней, а к концу 2020 г. - 135 дней); сократить сроки предоставления госуслуг по проведению госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий при строительстве жилых объектов (сейчас 45 дней, с 1 января 2020 г. - до 30 дней); включить оценку эффективности налоговых льгот и иных преференций в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации.

Сейчас заканчивается работа над вторым этапом ТДК. В его рамках появились новые направления, которые отрабатываются с бизнесом: развитие предпринимательства в сфере туризма, защита прав, сельское хозяйство и экология.

В итоге избыточные и устаревшие требования к бизнесу устранят, а получить различные госуслуги можно будет проще и быстрее.

Узнать больше о проекте «Трансформация делового климата» можно на сайте Минэкономразвития РФ и в постоянно обновляющихся материалах на портале «Мой бизнес».