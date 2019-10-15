Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области способствует развитию бизнеса

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета совместно реализуют обучающую программу «Стратегический бизнес-интенсив». Обучение для слушателей бесплатное, затраты берет на себя фонд. При этом предусмотрен конкурсный отбор претендентов, которые получают возможность приобрести необходимые знания и навыки практической организации и ведения бизнеса.

Программа реализуется уже три года. За это время обучение прошли более ста человек. По окончании слушатели получают диплом Иркутского государственного университета о профессиональной переподготовке.

Цель программы «Стратегический бизнес-интенсив» - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Иркутской области.

Основные ее темы: управление проектами, стратегический менеджмент, финансовый менеджмент, ИТ в бизнесе: MS Project, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг на B2B и B2C рынках, управление рисками, масштабирование бизнеса.

Бренд одежды и капсульные отели по-иркутски

- Байкальская международная бизнес-школа ИГУ тесно сотрудничает с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области. Специалисты приходят к студентам, рассказывают о действующих программах поддержки бизнеса, - отметила Надежда Грошева, декан сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ, доктор экономических наук.

Преподаватели бизнес-школы следят за успехами выпускников программы «Стратегический бизнес-интенсив» и наблюдают положительную динамику.

- Мы видим, как развивается их бизнес. Это и мелкое производство, и выпуск пищевой продукции. В Иркутске, кстати, есть местный бренд одежды. Планируется к реализации проект капсульных отелей. Причем это будет не просто место, где можно переночевать, а целая приключенческая история, - рассказала Надежда Грошева.

Декан САФа обратила внимание на то, что в регионе существует множество институтов поддержки бизнеса. Так, в структуре фонда «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» есть центр инжиниринга, который предоставляет консультационные услуги по разработке и реализации проектов модернизации, технического перевооружения и создания новых производств. С помощью других подразделений можно на льготных условиях сертифицировать продукцию, найти партнеров по бизнесу, в том числе и за рубежом. Также фондом проводятся ярмарки франшиз, организуются другие мероприятия.

- Многим предпринимателям не хватает компетенций. Идеи есть, а знаний, чтобы их реализовать, недостаточно. Фонд помогает упаковать идею, помочь с обучением, с бизнес-планами, с налоговым консалтингом, - подчеркнула Надежда Грошева. - У Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области очень много обучающих проектов - «От идеи до бизнеса», «Ап, стартап!», «Стратегический бизнес-интенсив» и другие. Все они дают возможность предпринимателю понять, чего ему не хватает для развития бизнеса и сделать шаг вперед. В целом в Иркутской области есть интересные программы по субсидированию процентных ставок, по льготному лизингу. Процентные ставки получаются выгоднее, чем предлагают банковские организации, - до 7%. Фонды поддержки помогают предпринимателю оформить необходимый пакет документов, рассказывают о возможных рисках. Много полезных сервисов, облегчающих жизнь бизнесмена, предлагает и центр «Мои документы». Здесь можно получить организационную, консалтинговую поддержку.

Полезная вода как инновационный проект

Доктор экономических наук сообщила, что сегодня в Иркутской области насчитывается 87 тысяч средних, малых и микропредприятий. Основная часть - ИП. Доля малого и среднего бизнеса Иркутской области в Сибирском федеральном округе составляет около 11%. Между тем количество занятых в этой сфере растет. На предприятиях малого и среднего бизнеса работает порядка 180 тысяч человек, и это только официальные статистические данные.

В основном такие организации предоставляют различные виды услуг.

В Иркутской области 108 предприятий относится к сфере образования, 374 - к культуре и спорту, 20 тысяч - к строительству, 52 тысячи - к торговле.

- Малый бизнес - механизм самозанятости, - отметила Надежда Грошева. - Есть люди, которые не хотят работать на крупных предприятиях. Более того, тенденции таковы, что крупным предприятиям сегодня все меньше нужны люди. Это тренды и оптимизации, и роботизации производств, в результате которых количество рабочих мест сокращается. Малый бизнес - это как раз способ найти свою нишу, в которой можно жить по тому графику, который устраивает. Если говорить о федеральных проектах, то сейчас очень популярна тема социального предпринимательства. До 20% бюджета, выделяемого на социальные услуги, должно уходить социальным предпринимателям. Надо сказать, что есть люди, которые мечтают организовать именно бизнес. А есть те, кто хочет что-то делать руками самостоятельно - шить коллекции одежды, печь торты, создавать изделия из глины. Отличие в том, что бизнесмены готовы купить чужую идею и зарабатывать на этом деньги. А люди, которые придумывают что-то свое и готовы это продвигать, совсем другие, и их меньше. При этом нередко люди с идеями не имеют достаточного образования, чтобы продвигать свои инициативы. И здесь опять же на помощь может прийти Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области. У его специалистов очень много компетенций, которых может не быть у того или иного предпринимателя. Как то: правовые, бухгалтерские, налоговые и т.д.

Декан САФа привела несколько примеров успеха, которые стали таковыми благодаря наличию в регионе институтов поддержки предпринимательства.

- Наш выпускник решил открыть инновационный бизнес по производству питьевой воды с полезными местными добавками в составе, в том числе с кверцетином, - рассказала она. - Проект связан с популяризацией здорового образа жизни. Идея - предложить детям, школьникам, студентам полезный и вкусный напиток. Планировалось организовать продажи как в России, так и за рубежом. Так как мы тесно сотрудничаем с Фондом поддержки предпринимательства, то первым делом отправили выпускника туда. Его проконсультировали, разъяснили, как сертифицировать продукт, как запатентовать товарный знак, сказали, какие нужны для этого документы.

Другой наш выпускник создал бизнес на старых шинах. Он их перерабатывает и делает резиновое покрытие для стадионов, резинопол для трамвайных путей. Третий получил серьезную сумму на развитие производства автоклавного газобетона и будет продавать не просто бетон, а целые заводы под ключ.

Надежда Грошева подчеркнула, что Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области предоставляет помощь по анализу рынка. Его специалисты могут подготовить маркетинговый план очень хорошего уровня. Есть в регионе и финансовые инструменты поддержки бизнеса, в том числе Фонд микрокредитования.

- Если этот Фонд дает деньги, значит, проект жизнеспособный, - констатировала доктор экономических наук. - Программ поддержки в Иркутской области очень много. Жаль, что не все предприниматели об этом знают. Некоторые почему-то уверены, что им точно ничего не дадут. И зря. Сейчас многие получают льготные кредиты по ставке на 3 - 5% ниже банковской. Поэтому важно этой информацией владеть, чтобы всегда быть впереди и стремиться к новым высотам.

Получить бесплатную консультацию по мерам государственной поддержки предпринимателей можно в фонде «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» по адресу:

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, офис 421

Тел.: +7 (3952) 43-64-54

Эл.почта: cpp-irkobl@mail.ru

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