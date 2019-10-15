Банк «Открытие» - первый флагманский офис в Иркутске

Банк «Открытие» 10 октября торжественно представил первый флагманский офис в Иркутске на ул. Декабрьских Событий, 100а. В самом центре города теперь доступны любые финансовые консультации и услуги, которые востребованы клиентами. Это кредиты, вклады, инвестиционные продукты для населения и представителей всех видов бизнеса. Плюс к этому в состав группы «Открытие» входят компании «Росгосстрах» и «Открытие Брокер». Их предложения также представлены здесь - в центральном офисе. Ранее он располагался на ул. Литвинова, 3, а сегодня в обновленном виде переехал на новое место.

Фото: пресс-служба Банка «Открытие»

- Нашему банку в прошлом году исполнилось 25 лет, - сказал старший вице-президент - директор департамента управления сетью Антон Анищенко. - Но 2019-й стал особенным - мы закончили мероприятия по интеграции. «Бинбанк», «Траст», «РГС-банк» и другие структуры теперь объединены под одним брендом «Открытие». И это комфортно, прежде всего, для наших клиентов - обслуживаться в одной компании. Также замечу, что за последние годы мы заработали рекордную прибыль, и это говорит о надежности банка. Надеюсь, вы по достоинству оцените продукты, которые мы представляем.

Стоить отметить, что новый офис не только просторный и наполненный особой атмосферой благодаря дизайнерским решениям, но и обладает инновационными подходами в оснащении. Здесь есть инфосистемы, которые позволяют клиентам решать финансовые вопросы самостоятельно, а также системы управления очередью и обучения клиентов работе в мобильном банке.

Фото: пресс-служба Банка «Открытие»

Кроме того, в новом офисе помещение удачно разделено на зоны: фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, пространство для обслуживания юридических лиц.

- Офис выделяет то, что есть сейфовые ячейки. Клиенты могут удобно, комфортно и безопасно разместить свои сбережения, средства, ценные бумаги, - говорит управляющий региональным офисом «Иркутский» Владимир Чернышов. - Сервис премиального уровня дает право воспользоваться специальной переговорной комнатой, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч. Для клиентов Private Banking оборудована VIP-зона с отдельным входом и кассой, также переговорными комнатами. Флагманский офис - современный и технологически насыщенный формат банковского отделения. И наша команда очень рада, что теперь клиенты банка «Открытие» в Иркутске могут пользоваться нашими услугами в комфортной и современной обстановке, решать вопросы быстро и эффективно.

Сохранить и приумножить

Какие услуги предоставляет «Открытие»? Прежде всего заметим, что «ФК Открытие» - это надежная финансовая структура, акционером которой является Банк России. Сегодня «Открытие» занимает шестую позицию в российском банковском секторе по размерам активов и пятую по транслированию филиальной сети - 746 офисов в 72 регионах страны! Входит в топ-10 банков России. Мы с вами можем получить здесь ипотеку, кредиты, банковские карты, открыть вклады и обезличенные металлические счета, воспользоваться инвестиционными и накопительными продуктами, вступить в негосударственный пенсионный фонд.

Для представителей малого и среднего бизнеса тоже много возможностей. Предприниматели могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект. Крупные корпоративные клиенты могут воспользоваться как базовыми услугами (размещение депозитов, овердрафты и расчетно-кассовое обслуживание), так и расширенными - привлечением мезонинного финансирования и организацией облигационных займов.

Во входной зоне офиса установлены три банкомата. Работают круглосуточно. Через них можно снять или внести наличные, выполнить переводы и платежи. Специалисты банка готовы проконсультировать по любым вопросам и помочь как в простейших операциях, так и со сложными решениями, касающимися приумножения бюджета, например, брокерских услуг и в том числе оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов - рефинансирование кредитов сторонних банков.

Фото: пресс-служба Банка «Открытие»

Режим работы офиса «На Декабрьских Событий, 100а»:

Для физических лиц: пн. - пт. с 09.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00. Вс. - выходной день.

Для юридических лиц: пн. - пт. с 09.00 до 17.00.

КСТАТИ

Подписано соглашение с правительством Иркутской области

Банк намерен помогать региону в реализации государственных программ.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и старший вице-президент - директор департамента управления сетью банка «ФК Открытие» Антон Анищенко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и банком.

- Уверен, у нас с вами хорошие перспективы на будущее, а подписание соглашения о сотрудничестве закрепит намерения сторон и станет основой для долгосрочных партнерских отношений, - отметил Руслан Болотов.

На встрече обсуждалось финансирование инфраструктурных и социальных проектов региона на принципах государственно-частного партнерства, кредитование Иркутской области, ее муниципалитетов и предприятий.

Кстати, председатель правительства Приангарья Теймур Магомедов, который присутствовал на открытии нового офиса на Декабрьских Событий, сказал, что это знаковое событие не только для банка, но и для региона.

- Это банк с государственным участием, и мы, безусловно, видим в этом перспективу долгих и качественных отношений, - подчеркнул Теймур Магомедов. - Экономика Иркутской области динамично развивается и нуждается в постоянном, тесном диалоге с банковским сообществом. В новом офисе созданы комфортные условия как для ведения правильного бизнеса, так и для того, чтобы обеспечить население современными финансовыми услугами.

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