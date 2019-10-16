2019-10-16T06:51:19+03:00
Общество

«Опущенный, верни деньги»: коллекторы разрисовали входную дверь жителю Улан-Удэ

Фото наклеенного на двери объявления попало в соцсети [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Опущенный, верни деньги»: коллекторы разрисовали входную дверь жителю Улан-Удэ. Фото: группа "Злой Улан-Удэ 03"«Опущенный, верни деньги»: коллекторы разрисовали входную дверь жителю Улан-Удэ. Фото: группа "Злой Улан-Удэ 03"
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В одном из подъездов жилого дома в Улан-Удэ «доска объявлений» появилась прямо на входной двери в одну из квартир. Пройти мимо таких кричащих надписей, соседи, конечно, не смогли. Самая безобидная звучит так: «Верни деньги». Чтобы все поняли, кому направлено это обращение, его авторы рядом нарисовали стрелку, указывающую на дверь. Ну а на самой двери они на скотч приклеили еще два оскорбительных объявления, где то ли карандашом, то ли фломастером написали: «Здесь живет опущенный» и «Опущенный, верни долг».

Фото: группа "Злой Улан-Удэ 03"

Фото: группа "Злой Улан-Удэ 03"

Неудивительно, что еще до того, как хозяин квартиры вернулся домой, сорвал бумаги и оттер надписи на стене, фото с объявлениями попало в один из популярных бурятских пабликов в соцсетях. Скинули его туда соседи или сами авторы неизвестно, но дискуссия в комментариях развернулась бурная. Большинство подписчиков даже не удивились подобному, отметив, что это еще не самая дерзкая выходка коллекторов. Мол, таким образом, те просто выбивают очередной долг. Но кто-то выдвинул версию, что такие послания могли оставить разве что разругавшиеся школьники.

Фото: группа "Злой Улан-Удэ 03"

Фото: группа "Злой Улан-Удэ 03"

Кстати, в последнее время в соцсетях можно встретить еще более необычные объявления, которые вешают жильцы многоквартирных домов соседи. Например, этим летом житель Тулуна несколько ночей не мог уснуть из-за стонущей за стенкой женщины. Та, предаваясь утехам (видимо за не очень толстой стеной) с любимым, даже не думала скрывать своих эмоций, крича так, что казалось, совокупление происходит в соседней комнате. Сосед не выдержал, и наклеил ей такую надпись: «Не строй из себя порноактрису, закрывай подушкой рот». (Подробности)

Ну а в одной из иркутских групп недавно выложили фото объявления, в котором жительницы подъезда (скорее всего, незамужние) попросили у соседки поделиться ее мужчиной. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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