Как добиться спокойствия и уверенности в завтрашнем дне

Если произвольно выбрать на улицах города 100 человек и предложить им застраховать автомобиль, то половина точно откажется, потому что не у всех есть машины. Примерно такая же ситуация складывается и со страхованием дачных домов - загородными участками владеет не каждый. А вот застраховаться на случай смерти будет не лишним никому, ведь неизвестно, сколько человеку отмерено жизни, и то, что когда-то она закончится, - неоспоримый факт.

Чаще всего об этом задумывается старшее поколение. Но, как показывает статистика, каждый день этот мир покидают люди всех возрастов, и молодые тоже. Причины могут быть самыми разнообразными: от болезней до несчастных случаев.

От этого не застрахован никто. Однако если приобрести страховку на случай смерти, то можно хотя бы облегчить жизнь своим близким, обрести спокойствие и уверенность.

Все прогрессивное человечество уже довольно давно пришло к необходимости иметь несколько страховок на все случаи жизни и, конечно, на случай смерти.

Страховая компания «Колымская» предлагает четыре различные программы: «Классика на 3 года», «Классика до 100 лет», «Пожизненная», «Финансовая».

В октябре предусмотрено льготное условие заключение договоров страхования на случай смерти. Тарифы снижены.

Ритуальное страхование, предлагаемое «Колымской», - это компенсация затрат на случай смерти. Деньги, вложенные в страховой полис, не обесцениваются инфляцией, так как приобретается гарантированный перечень ритуальных услуг. И сколько бы лет ни прошло, насколько бы ни поднялись цены в период действия договора, при наступлении страхового события по полису СК «Колымская» будет предоставлен именно тот комплекс услуг, который предусмотрен полисом. Кроме того, «Колымская» совместно с ритуальной службой берет на себя все проблемы по оплате и организации захоронения. При заключении договора можно выбрать различные программы ритуального страхования: для молодых и пожилых, для состоятельных и не очень, для здоровых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Полис может быть долговременным или краткосрочным.

Он стоит на страже благополучия и спокойствия каждого человека, помогает обрести уверенность в том, что родным и близким не придется взваливать на свои плечи весь груз материальной ответственности, связанной с возможным печальным событием.

Получить консультацию и узнать обо всех программах страхования можно в офисах страховой компании «Колымская» и на официальном сайте www.kolm.ru

Адреса и телефоны:

* г. Иркутск, ул. Гоголя, 80, тел. (3952) 54-64-10;

* г. Ангарск, 82-й квартал, 5, тел. (3955) 52-99-24;

* г. Братск, ул. Подбельского, 20, тел. (3953) 41-45-45;

* г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, 1, тел. (39543) 6-92-95;

* г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1, тел. (39535) 9-03-04;

* г. Черемхово, ул. Ленина, 10, тел. (39546) 5-00-05;

* г. Шелехов, 2-й квартал, 19а, тел. (39550) 4-00-50;

* г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 18, тел. (3953) 40-03-05.

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