От идеи до бизнеса: как под Ангарском начали разводить индеек

В селе Саватеевка Ангарского городского округа продолжается строительство фермы по выращиванию индеек мощностью 2100 тонн в год.

Проект рассчитан на 280 миллионов рублей. Корпорация развития Иркутской области вложила в него 91 млн рублей. Еще около 30 млн составил первоначальный капитал.

Сегодня это единственное в регионе предприятие по производству мяса индейки. О том, как удалось реализовать такую идею на территории Иркутской области, рассказала Анна Лазорив, учредитель и директор компании «Индейка Приангарья».

Ангарчанка Анна Лазорив долгое время жила в Москве. У нее на глазах развивался бизнес друзей семьи, которые как раз занимались выращиванием индеек. Однажды Анна решила, что тоже хочет попробовать себя в таком деле, и, изучив рынок Иркутской области, вернулась в родной город, чтобы начать здесь новый бизнес не только для нее самой, но и для всего региона.

И вот, в 2017 году, было приобретено помещение заброшенного животноводческого комплекса в Савватеевке. Сейчас Анна Лазорив говорит, что это было роковой ошибкой, потому что строить заново гораздо проще, чем восстанавливать уже существующие объекты.

Кредит в банке компании не одобрили, а денег к моменту обращения в финансовую организацию было потрачено уже предостаточно. Поэтому, решив не отступать, представители предприятия обратились в Корпорацию развития Иркутской области.

- Мы предоставили бизнес-план, все расчеты, и нас поддержали. Но это кредитные средства, которые дают на три года под залог имущества, - уточняет Анна Лазорив. - Корпорация развития заинтересована в развитии предприятий на территории Иркутской области. А наша компания, занимаясь таким производством, запускает целый механизм развития, связанный с нашими потребностями в кормах, рапсе, пшенице.

Индейка - птица вольная. Для нормального роста и развития ей нужен простор. Фото: Архив КП

По данным Корпорации развития Иркутской области, запуск новой птицефермы уже дал региону более 20 новых рабочих мест, и это число предполагается увеличить до 100. Кроме того, за пять лет реализации проекта налоговая отдача в бюджеты всех уровней составит не менее 44 млн рублей. Также увеличится производство зерновых кормов, поскольку только на первом этапе птицеферме в Савватеевке необходимо около 2000 тонн пшеницы и 30 тонн рапсового масла в год. Ну а самое главное, этот проект будет иметь не только экономический эффект, но и социальный, ведь у жителей Иркутской области появится возможность покупать свежее диетическое мясо индейки по доступной цене.

Мясо индейки является диетическим, отлично подходит детям и пожилым людям, так как содержит различные микроэлементы. Фото: Архив КП

В сентябре 2018 года на новой ферме в инкубатор заложили первую партию из 16 тысяч яиц, которые прибыли в Ангарск из Германии. Уже через 28 дней из яиц вылупились индюшата бройлерной породы Биг-6. Средняя масса самца доходит до 17 - 20 кг, а самки до 8 - 10 кг.

Сейчас в Савватеевке построены два корпуса для содержания птицы, а также убойный цех. Начался выпуск продукции. Мясо индейки представлено в торговых сетях и магазинах Ангарска и на Центральном рынке Иркутска. Территория распространения продукции постепенно расширяется. Компания намерена развивать и собственную розничную сеть.

Индейка идет в продажу в разделанном виде как охлажденная, так и замороженная. В ассортименте - грудка, филе, голень, бедро, окорочок и крылья. Килограмм продукции стоит от 180 до 380 рублей. Мясо птицы этой породы является диетическим, отлично подходит детям и пожилым людям, так как содержит различные микроэлементы.

Немаловажно и то, что это мясо всегда свежее, ведь его производят на территории Иркутской области.

На птицеферме в Савватеевке вылупившихся птенцов сначала помещают в специальные боксы, а когда они подрастают, переводят в помещения для взрослых особей. Индейка - птица вольная, для нормального роста и развития ей нужен простор, поэтому на фабрике используется не клеточный способ содержания, а напольный.

Ферма оснащена современной системой вентиляции из Дании. Автоматизированные линии кормления и поилки были закуплены в Италии. Поят индеек только водой из артезианской скважины, а комбикорм для них готовят на птицеферме из отборной пшеницы, соевого шрота, рапсового масла, витаминов и микроэлементов. Никаких антибиотиков, вопреки расхожему мнению, в процессе выращивания индеек не используют. Примечательно, что в птичниках стоят видеокамеры. С помощью этого оборудования куратор проекта с большим опытом в индейководстве оценивает состояние птичьего стада, звонит и сообщает, если вид индеек вызывает какие-то опасения.

На мощность в 1100 тонн мяса индейки в год компания планирует выйти к концу 2020-го. Дальнейшее увеличение объемов вдвое должно произойти еще через год.

В будущее Анна Лазорив смотрит оптимистично.

- Если будет рынок сбыта, все пойдет замечательно. Сейчас мы активно работаем над этим вопросом, - отмечает она. - В целом нам нужно выйти на продажи продукции объемом в районе 100 тонн в месяц, поэтому планируем завоевывать рынки других регионов.

Также в планах начать производство полуфабрикатов из мяса индейки. Для этого необходимо приобретать новое оборудование.

В настоящее время на ферме содержится около 20 тысяч голов птицы. Это число будет расти. Компания намерена активно участвовать в региональных продовольственных выставках, чтобы, как говорится, показать товар лицом.

КОНКРЕТНО

Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области» занимается реализацией инвестиционных проектов на территории Приангарья. Главная задача КРИО - помочь всем заинтересованным сторонам - от государства до частного инвестора - создать успешно работающие производства, которые дадут новые рабочие места, увеличат ВРП и упрочат репутацию Иркутской области как региона с надежным инвестиционным климатом, открытого для сотрудничества.

Направления деятельности корпорации

1. Создание и управление индустриальными парками на территории области.

2. Разработка и реализация инвестиционных проектов.

3. Организация финансирования инвестиционных проектов.

4. Обеспечение реализации социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства.

5. Продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом.

Отраслевое управление корпорацией возложено на Министерство экономического развития Иркутской области. 100% акций КРИО находятся в собственности Министерства имущественных отношений региона.

Куда обращаться

664025, Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8.12

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