Будущее за молодежью, считают в Киренском районе

С 7 по 9 октября 2019 года в парк-отеле «Звездный» в Ангарском городском округе состоялся VIII фестиваль молодых избирателей «Будущее за молодежью. Выборы, молодежь, твоя линия жизни!». Организатором праздника молодежи выступили Избирательная комиссия Иркутской области и Молодежная избирательная комиссия области. Участие в фестивале приняли молодые и будущие избиратели из 35 территорий Иркутской области в возрасте от 16 лет до 21 года. Впервые приняла участие команда Киренского района: учащиеся 10-го класса МОУ «СОШ № 5 г. Киренска» Ольга Мерщий (капитан команды), Екатерина Безгубова и Даниил Косенко. Состав команды был определен по итогам интеллектуално-познавательной игры «Лабиринты мышления», посвященной теме избирательного права, которая прошла 27 сентября 2019 года в КДЦ «Современник». В игре приняло участие 5 команд: «Гражданская позиция» (МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», 1-е место, руководитель - Л.В. Малышева), «Знатоки+» (МКОУ «СОШ пос. Юбилейного», 2-е место, руководитель - Ю.С. Березовская), «Молодые избиратели России» (КППК, 3-е место, руководитель - Е.М. Демидова), «Партия молодых активистов» (МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», руководитель - И.В. Миленькая), «Фемида» (МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», руководитель - Т.Г. Иванова). Организаторами игры «Лабиринты мышления» выступили Киренская территориальная избирательная комиссия и Молодежная избирательная комиссия Киренского района при поддержке администрации Киренского муниципального образования, Управления образования администрации Киренского муниципального района, по материалам Молодежной избирательной комиссии Иркутской области, при содействии КДЦ «Современник».

На открытии участников фестиваля поприветствовал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

- Фестиваль является нашей давней и доброй традицией. Для нас это возможность пообщаться с молодым поколением, понять его взгляды и ценности. Работе с ним мы уделяем большое внимание. При избиркоме сформирована Молодежная избирательная комиссия, которая реализует важнейшие направления работы с молодыми и будущими избирателями, – отметил глава облизбиркома и пожелал ребятам плодотворной работы.

Гостей мероприятия приветствовал министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, депутат Законодательного Собрания Виктор Побойкин, федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Андрей Соковиков.

В первый день фестиваля прошел творческий конкурс по представлению команд «Приветствие»: нужно было лаконично, не выходя за рамки трехминутного регламента, кратко, ярко и содержательно рассказать о своем муниципальном образовании, познакомить зрителей с участниками команды. Лучше всего это удалось представителям г. Слюдянки: они покорили сердца зрителей и жюри театральной битвой героя Избирмена с антигероем по имени Абсентеизмен за волю избирателя, который никак не мог решить, идти на выборы или проигнорировать их. 2-е и 3-е места достались шелеховчанам и молодежи Баянаевского района. Специальным призом жюри отметило креативное выступление команды из Киренска, которая впервые за 12 лет приняла участие в фестивале.

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Главным мероприятием фестиваля стала деловая игра «Выборы депутатов парламента республики ФЕМИО (Фестиваль молодых избирателей Иркутской области)», которая включала все основные этапы избирательных кампаний: создание партий, выдвижение кандидатов, агитацию, работу пресс-центров, дебаты кандидатов, работу избирательной комиссии и голосование. В ходе командообразования было сформировано 10 партий: «Время перемен», «Малефисента», «Флагман», «Феникс», Lucta, «Лифтеры», СЛК, «Сила молодежи», «Зеленые», «Справедливая партия ФЕМИО». Работу партий курировали на всех этапах фестиваля представители Молодежной избирательной комиссии Иркутской области, после чего состоялись выдвижение и регистрация партий и их представителей, а также презентация партий.

В течение второго дня велась активная агитация. Также будущие и молодые избиратели прошли 20 этапов квест-игры «Избирательный дозор», на которых командам необходимо было решать вопросы по избирательному праву, показать свою эрудицию и творческие способности, а также ориентирование на местности и скорость движения между этапами. Вечером состоялись дебаты, на которых представители от партий представили программы партий и ответили на вопросы оппонентов и избирателей.

В третий, заключительный, день мероприятия, прошли выборы депутатов парламента республики ФЕМИО. Явка составила 88,1%. Всего в выборах приняли участие 171 избиратель из 194. Торжественное подведение итогов VIII фестиваля молодых избирателей «Будущее за молодежью. Выборы, молодежь, твоя линия жизни!».

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

За все время фестиваля, на всех его этапах студенты и школьники показали отличные знания избирательного права; проявили смекалку, юмор, креативный подход, высочайшую активность. По итогам фестиваля все участники получили сертификаты и памятные подарки от Избирательной комиссии Иркутской области и Молодежной избирательной комиссии Иркутской области. Участники VIII фестиваля молодых избирателей «Будущее за молодежью. Выборы, молодежь, твоя линия жизни!», принимавшие участие в этом празднике молодых избирателей, получили массу впечатлений, приобрели новых друзей, новые знания.

Признательность и слова благодарности хочется выразить администрации Киренского муниципального района, отделу по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района за поддержку команды Киренского района в VIII фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью. Выборы, молодежь, твоя линия жизни!».

Председатель Киренской территориальной избирательной комиссии Е.В. Кожевникова

(при поддержке ИКИО).