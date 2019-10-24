Предприниматели Иркутской области могут разместить свои товары на крупнейшей мировой электронной площадке Alibaba

В 2018 году на базе фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» был создан Центр поддержки экспорта. С этого момента он оказал те или иные услуги более 200 представителям бизнеса региона. Общая сумма заключенных с помощью ЦПЭ контрактов с зарубежными партнерами в 2019 году составила 2,5 млн долларов, или 162 млн рублей.

О том, какие услуги оказывает Центр поддержки экспорта и как их получить, рассказал его руководитель Антон Шин.

В целом в задачи ЦПЭ входит оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу на международные рынки.

Деятельность центра направлена на популяризацию экспорта, сбор и распространение информации о внешнеторговых возможностях и соответствующих инвестиционных потребностях предпринимательства в Иркутской области.

Центр поддерживает организации малого и среднего бизнеса региона, зарегистрированные на территории Приангарья, которые занимаются или только планируют заниматься несырьевым экспортом. Среди критериев также отсутствие процедуры ликвидации предприятия и задолженности перед бюджетом.

Чтобы начать взаимовыгодное взаимодействие, нужно всего три документа: заявка, анкета, договор.

Спектр услуг, предоставляемых центром, довольно широк. К примеру, это участие в международных выставках. Компании, которая решит презентовать продукцию или услуги за рубежом, нужно только оплатить проезд и проживание. Организационный взнос, аренда площадей, оформление стенда, перевод информации на иностранные языки - все это берет на себя Центр поддержки экспорта.

Среди ближайших мероприятий, которые пройдут в ноябре, международная выставка Mining Metals Uzbekistan (горное дело, металлургия и металлообработка) в Ташкенте, FHC China (продукты питания и напитки, гостиничный и ресторанный бизнес, HoReCa) в Шанхае.

Также ЦПЭ предоставляет маркетинговые услуги. Специалисты могут изучить те или иные зарубежные рынки, чтобы понять, насколько там будут востребованы продукция или услуги предпринимателей Иркутской области.

Еще одно популярное направление - создание сайтов, перевод их на иностранные языки. Кроме того, центр помогает зарегистрировать товарный знак, содействует приведению продукции в соответствие с требованиями зарубежных контрагентов: занимается стандартизацией, сертификацией, получением необходимых разрешений. Эти услуги обойдутся компаниям региона в пределах 20% от их стоимости.

Плюс ко всему, если зарубежных партнеров пока нет, ЦПЭ помогает их найти и сформировать коммерческое предложение.

При этом многие услуги он оказывает совершенно бесплатно. К примеру, это подготовка коммерческого предложения, а так же содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области на международных электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Ebay, Europages и других. Это дает колоссальные возможности для развития бизнеса. Допустим, посещения Europages доходят до 4 млн в месяц, а электронный оборот товаров на Ebay в прошлом году составил 94,5 млрд долларов.

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