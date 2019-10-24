«Налетели и давай рвать в мясо»: четыре гигантских мастифа едва не загрызли пенсионерку в Иркутском районе

- Фу! А ну отстаньте! Уйдите! – отбивалась 67-летняя Татьяна Гатина от трех огромных мастифов, окруживших ее посреди деревни Столбова, что в Иркутском районе. В то утро пенсионерка шла в соседний дом, в гости к сыну и его семье, но гигантские псы (каждый не менее 70 килограммов весом) не давали ей проходу. Окружили, рычали и скалили клыки.

Перепуганная пенсионерка пыталась вырваться. Но отмахиваться от агрессивных собак было нечем, и на улице – никого. Может, пенсионерка и спаслась бы от взбешенной троицы, но из лесу вдруг выскочил четвертый мастиф – еще больше и страшнее.

- Этот пес вихрем налетел на меня и давай рвать в мясо, - с ужасом вспоминает Татьяна Гатина. - Четыре раза цапнул за руку, ногу сильно прокусил. Кровь ручьем полилась! Боль дикая, кричу, плачу, отбиться не могу. Тут уже сын услышал мои крики и выскочил из дома. Думала, пес и на него нападет. К счастью, нас выручил сосед: застучал лопатой по железу, и пес отвлекся. За эти секунды сын втащил меня в ограду своего дома, только закрылись изнутри и слышим – мастиф уже возле калитки дышит! Чудом спаслись.

Сын с невесткой тут же вызвали скорую помощь, а страшные раны крепко перемотали марлей. Кровь текла без остановки, промочила одежду, капала на землю… Врачи отвезли женщину в травмпункт – делать перевязки и, на всякий случай, уколы от бешенства, хоть собаки и не бродячие. Но откуда породистые тибетские мастифы взялись в деревеньке?

Татьяна Гатина, пострадавшая от нападения мастифов. Фото: предоставлено героями публикации.

Местные жители рассказывают, что хозяева псов недавно сняли в Столбово жилой дом. Почему свободно отпускают опасных собак на улицы – непонятно. В группе «Столбовые дворяне» в мессенджерах пишут, что эта свора пугала взрослых и детей еще за два дня до нападения на пенсионерку. Но даже после того, как они покусали Татьяну, владельцы не заперли их в ограде, псы продолжают гулять на воле!

«Люди боятся на работу и с работы ходить, приходится такси заказывать», - пишут местные в мессенджере. – «Это кошмар, полдеревни в страхе за себя и за детей». «Ребята в школу ходят, собаки могут накинуться!» «Таких псов нужно в вольере держать или на цепи, и смотреть, чтоб не сорвались».

- Соседи пытались с ними поговорить, все бесполезно, - вздыхает Татьяна. - Я сама только один раз видела хозяйку мастифов, пенсионерку. Она извинилась, предложила мне 10 тысяч рублей за разорванную и окровавленную одежду. Только не нужны мне эти деньги! Я хочу лишь одного – чтобы собаки больше не кошмарили нашу деревню. Я ведь с тех пор ни разу к сыну не ходила, боюсь. А раньше каждый день водила к себе в гости маленькую внучку. Слава Богу, что в то страшное утро я шла по улице одна…

Кровь из ран от укусов мастифа текла ручьем. Фото: предоставлено героями публикации.

Нападение собак сильно подорвало здоровье Татьяны Гатиной. Ее невестка Анна говорит, что у пенсионерки после несчастья случился сердечный приступ. Да и глубокие раны до сих пор дают о себе знать, хоть и прошло уже две недели. Перевязки и уколы ей делают каждый день.

- Рука работает, пальцы шевелятся, и это главное, - говорит пострадавшая.

Семья пенсионерки уже обратилась и в полицию, и к местным властям.

- 12 ноября проведем административную комиссию, куда позовем и пострадавшую, и хозяев мастифов, - сообщили «Комсомолке» в администрации Уриковского муниципального образования, к которому относится деревня Столбова. – Что им грозит? За ненадлежащее содержание животных и самовыгул сначала выносится предупреждение, затем выписывается штраф от одной до пяти тысяч рублей. Отдельно будет учитываться то, что собаки покусали женщину.

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